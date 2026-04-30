Во Франции по делу о кибератаке на 12 млн аккаунтов подозревают 15-летнего подростка — ему грозит до 7 лет лишения свободы
Во Франции по делу о масштабной кибератаке и утечке данных из электронных систем государственного агентства подозревают 15-летнего подростка. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
По данным следствия, 15 апреля была совершена кибератака на национальное агентство ANTS, которое отвечает за выдачу цифровых документов. В результате атаки была похищена информация и персональные данные примерно 12 миллионов учетных записей.
Часть похищенных данных впоследствии обнаружили выставленными на продажу в даркнете от имени хакера под псевдонимом «breach3d». В ходе расследования правоохранители установили, что под этим псевдонимом, вероятно, действовал задержанный подросток.
По словам прокурора Парижа, 25 апреля несовершеннолетнего взяли под стражу по подозрению в содействии утечке данных.
По инкриминируемым статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч евро.
