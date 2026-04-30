У Франції у справі про кібератаку на 12 млн акаунтів підозрюють 15-річного – йому загрожує до 7 років ув’язнення

Підлітка підозрюють у причетності до викрадення даних близько 12 млн акаунтів і їх продажу в даркнеті.

Фото: RFI

У Франції у справі про масштабну кібератаку та витік даних із електронних систем державного агентства підозрюють 15-річного підлітка. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокуратуру Парижа.

За даними слідства, 15 квітня була здійснена кібератака на національне агентство ANTS, яке відповідає за видачу цифрових документів. Унаслідок атаки було викрадено інформацію та персональні дані приблизно 12 мільйонів облікових записів.

Частину викрадених даних згодом виявили виставленими на продаж у даркнеті від імені хакера під псевдонімом «breach3d». У ході розслідування правоохоронці встановили, що під цим псевдонімом, ймовірно, діяв затриманий підліток.

За словами прокурора Парижа, 25 квітня неповнолітнього взяли під варту за підозрою у сприянні витоку даних.

За інкримінованими статтями йому загрожує до 7 років позбавлення волі та штраф до 300 тисяч євро.

