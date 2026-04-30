У Франції у справі про кібератаку на 12 млн акаунтів підозрюють 15-річного – йому загрожує до 7 років ув’язнення

19:35, 30 квітня 2026
Підлітка підозрюють у причетності до викрадення даних близько 12 млн акаунтів і їх продажу в даркнеті.
Фото: RFI
У Франції у справі про масштабну кібератаку та витік даних із електронних систем державного агентства підозрюють 15-річного підлітка. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокуратуру Парижа.

За даними слідства, 15 квітня була здійснена кібератака на національне агентство ANTS, яке відповідає за видачу цифрових документів. Унаслідок атаки було викрадено інформацію та персональні дані приблизно 12 мільйонів облікових записів.

Частину викрадених даних згодом виявили виставленими на продаж у даркнеті від імені хакера під псевдонімом «breach3d». У ході розслідування правоохоронці встановили, що під цим псевдонімом, ймовірно, діяв затриманий підліток.

За словами прокурора Парижа, 25 квітня неповнолітнього взяли під варту за підозрою у сприянні витоку даних.

За інкримінованими статтями йому загрожує до 7 років позбавлення волі та штраф до 300 тисяч євро.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

