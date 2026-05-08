  1. В мире

Пентагон рассекретил часть архивов о НЛО — в открытый доступ выложили фото и документы

16:47, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пентагон начал публиковать рассекреченные материалы об аномальных явлениях в небе, космосе и на земле.
Пентагон рассекретил часть архивов о НЛО — в открытый доступ выложили фото и документы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство войны США начало публикацию рассекреченных материалов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, которые также часто называют НЛО. Для этого запустили отдельную платформу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На сайте постепенно публикуют документы, фотографии, видео, архивные материалы и свидетельства, связанные с необъяснимыми инцидентами в воздухе, космосе и на земле.

В Пентагоне заявили, что граждане «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений.

К проекту присоединились Белый дом, Управление директора национальной разведки США, NASA, ФБР, Министерство энергетики США и офис AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), который занимается анализом аномалий в воздухе, космосе, на земле и в воде.

В настоящее время на сайте уже опубликовали 162 файла, среди которых — документы ФБР, архивные телеграммы Госдепартамента США и стенограммы NASA относительно пилотируемых космических миссий.

Один из документов содержит свидетельства оператора дрона, который в сентябре 2023 года сообщил о «линейном объекте» с очень ярким светом в небе. По его словам, объект был видим от пяти до десяти секунд, после чего свет исчез, а сам объект — тоже.

Среди опубликованных материалов также есть фотография NASA с миссии Apollo 17 1972 года, на которой видны три точки в треугольном расположении. В Пентагоне отметили, что «относительно природы аномалии нет консенсуса», однако предварительный анализ указывает, что это мог быть «физический объект».

В то же время в Минобороны США подчеркивают, что публикация материалов не является подтверждением существования внеземной жизни. В отчете AARO за 2024 год Пентагон заявлял, что не имеет доказательств того, что правительство США когда-либо подтверждало существование инопланетных технологий или контактов с пришельцами.

Конгресс США еще в 2022 году обязал Пентагон постепенно рассекретить архивы о НЛО после заявлений американских военных о встречах с необъяснимыми летательными аппаратами. Часть республиканцев в Конгрессе ранее обвиняла оборонное ведомство в сокрытии отдельных материалов и требовала большей открытости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Минобороны Пентагон НЛО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]