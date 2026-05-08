КСУ продолжил рассмотрение представления Омбудсмена Лубинца относительно закона об инфекционных болезнях и дела об объединении громад

15:31, 8 мая 2026
Конституционный Суд продолжил рассмотрение представления омбудсмана Дмитрия Лубинца о конституционности отдельных карантинных норм, а также о реформе добровольного объединения территориальных общин и толковании ряда положений Конституции Украины.
Конституционный Суд сообщает, что Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

— Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности отдельного положения части четвертой статьи 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» от 6 апреля 2000 года № 1645–III с изменениями;

— 51 народного депутата Украины относительно конституционности положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад»;
51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой — пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой — четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины.

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата продлила до 4 июня 2026 года срок вынесения коллегиями судей Суда определений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Черноморца С. С. и Совместного предприятия «Полтавская газонефтяная компания».

Третья коллегия судей Первого сената на заседании вынесла определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Панченко Виктора Валентиновича относительно конституционности пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Скаржевского Владимира Александровича относительно конституционности части первой во взаимосвязи с частью третьей статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

Шостака Радомира-Всеволода Васильевича относительно конституционности части первой статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Вторая коллегия судей Второго сената на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Ивченко Анатолия Николаевича относительно конституционности пункта 2 части третьей статьи 459 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение этого вопроса коллегия судей продолжит на следующем заседании.

