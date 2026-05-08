КСУ продовжив розгляд подання Омбудсмана Лубінця щодо закону про інфекційні хвороби та справи про об’єднання громад

15:31, 8 травня 2026
Конституційний Суд продовжив розгляд подання омбудсмана Дмитра Лубінця щодо конституційності окремих карантинних норм, а також справи про реформу добровільного об’єднання територіальних громад і тлумачення низки положень Конституції України.
Конституційний Суд повідомляє, що Велика Палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності окремого припису частини четвертої статті 29 Закону України „Про захист населення від інфекційних хворобˮ від 6 квітня 2000 року № 1645–ІІІ зі змінами;

- 51 народного депутата України щодо конституційності положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад“;51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої - п'ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої - четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата подовжила до 4 червня 2026 року строк постановлення колегіями суддів Суду ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Чорноморця С. С., Спільного підприємства „Полтавська газонафтова компанія“.

Третя колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Панченка Віктора Валентиновича щодо конституційності пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України;

Скаржевського Володимира Олександровича щодо конституційності частини першої у взаємозв’язку з частиною третьою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Шостака Радомира-Всеволода Васильовича щодо конституційності частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу України.

Друга колегія суддів Другого сенату на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Івченка Анатолія Миколайовича щодо конституційності пункту 2 частини третьої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд цього питання колегія суддів продовжить на наступному засіданні.

