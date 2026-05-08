КСУ продовжив розгляд подання Омбудсмана Лубінця щодо закону про інфекційні хвороби та справи про об’єднання громад
Конституційний Суд повідомляє, що Велика Палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:
- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності окремого припису частини четвертої статті 29 Закону України „Про захист населення від інфекційних хворобˮ від 6 квітня 2000 року № 1645–ІІІ зі змінами;
- 51 народного депутата України щодо конституційності положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад“;51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої - п'ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої - четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України.
Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.
Велика палата подовжила до 4 червня 2026 року строк постановлення колегіями суддів Суду ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Чорноморця С. С., Спільного підприємства „Полтавська газонафтова компанія“.
Третя колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:
Панченка Віктора Валентиновича щодо конституційності пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України;
Скаржевського Володимира Олександровича щодо конституційності частини першої у взаємозв’язку з частиною третьою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Шостака Радомира-Всеволода Васильовича щодо конституційності частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу України.
Друга колегія суддів Другого сенату на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Івченка Анатолія Миколайовича щодо конституційності пункту 2 частини третьої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України.
Розгляд цього питання колегія суддів продовжить на наступному засіданні.
