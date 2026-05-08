Пентагон рассекретил часть архивов о НЛО — в открытый доступ выложили фото и видео

Пентагон начал публиковать рассекреченные материалы об аномальных явлениях в небе, космосе и на земле.

Министерство войны США начало публикацию рассекреченных материалов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, которые также часто называют НЛО. Для этого запустили отдельную платформу.

На сайте постепенно публикуют документы, фотографии, видео, архивные материалы и свидетельства, связанные с необъяснимыми инцидентами в воздухе, космосе и на земле.

В Пентагоне заявили, что граждане «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений.

К проекту присоединились Белый дом, Управление директора национальной разведки США, NASA, ФБР, Министерство энергетики США и офис AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), который занимается анализом аномалий в воздухе, космосе, на земле и в воде.

В настоящее время на сайте уже опубликовали 162 файла, среди которых — документы ФБР, архивные телеграммы Госдепартамента США и стенограммы NASA относительно пилотируемых космических миссий.

Один из документов содержит свидетельства оператора дрона, который в сентябре 2023 года сообщил о «линейном объекте» с очень ярким светом в небе. По его словам, объект был видим от пяти до десяти секунд, после чего свет исчез, а сам объект — тоже.

Среди опубликованных материалов также есть фотография NASA с миссии Apollo 17 1972 года, на которой видны три точки в треугольном расположении. В Пентагоне отметили, что «относительно природы аномалии нет консенсуса», однако предварительный анализ указывает, что это мог быть «физический объект».

В то же время в Минобороны США подчеркивают, что публикация материалов не является подтверждением существования внеземной жизни. В отчете AARO за 2024 год Пентагон заявлял, что не имеет доказательств того, что правительство США когда-либо подтверждало существование инопланетных технологий или контактов с пришельцами.

Конгресс США еще в 2022 году обязал Пентагон постепенно рассекретить архивы о НЛО после заявлений американских военных о встречах с необъяснимыми летательными аппаратами. Часть республиканцев в Конгрессе ранее обвиняла оборонное ведомство в сокрытии отдельных материалов и требовала большей открытости.

