Пентагон розсекретив частину архівів про НЛО — у відкритий доступ виклали фото і відео

Пентагон почав публікувати розсекречені матеріали про аномальні явища у небі, космосі та на землі.

Міністерство війни США розпочало публікацію розсекречених матеріалів, пов’язаних із невстановленими аномальними явищами, які також часто називають НЛО. Для цього запустили окрему платформу.

На сайті поступово публікують документи, фотографії, відео, архівні матеріали та свідчення, пов’язані з незрозумілими інцидентами у повітрі, космосі та на землі.

У Пентагоні заявили, громадяни «зможуть самостійно зробити висновки» щодо зафіксованих аномальних явищ.

До проєкту долучилися Білий дім, Управління директора національної розвідки США, NASA, ФБР, Міністерство енергетики США та офіс AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), який займається аналізом аномалій у повітрі, космосі, на землі та у воді.

Наразі на сайті вже опублікували 162 файли, серед яких — документи ФБР, архівні телеграми Держдепартаменту США та стенограми NASA щодо пілотованих космічних місій.

Один із документів містить свідчення оператора дрона, який у вересні 2023 року повідомив про «лінійний об’єкт» із дуже яскравим світлом у небі. За його словами, об’єкт був видимий від п’яти до десяти секунд, після чого світло зникло, а сам об’єкт — теж.

Серед оприлюднених матеріалів також є фотографія NASA з місії Apollo 17 1972 року, на якій видно три точки у трикутному розташуванні. У Пентагоні зазначили, що «щодо природи аномалії немає консенсусу», однак попередній аналіз вказує, що це міг бути «фізичний об’єкт».

Водночас у Міноборони США наголошують, що оприлюднення матеріалів не є підтвердженням існування позаземного життя. У звіті AARO за 2024 рік Пентагон заявляв, що не має доказів того, що уряд США коли-небудь підтверджував існування інопланетних технологій або контактів із прибульцями.

Конгрес США ще у 2022 році зобов’язав Пентагон поступово розсекретити архіви про НЛО після заяв американських військових про зустрічі з незрозумілими літальними апаратами. Частина республіканців у Конгресі раніше звинувачувала оборонне відомство у приховуванні окремих матеріалів та вимагала більшої відкритості.

