Суд в Киеве подтвердил законность штрафа 4,8 млн грн для спортивного медиа за рекламу нелегальных букмекеров

Суд подтвердил законность штрафа «ПлейСити» в размере 4,8 млн грн за публикацию материалов о букмекерских сервисах, признав онлайн-мониторинг рекламы отдельной формой контроля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минцифры анонсировало Стратегию противодействия игровой зависимости до 2035 года.

На фоне усиления государственной политики в сфере противодействия лудомании и подготовки Стратегии по минимизации негативного влияния азартных игр судебная практика по рекламе беттинга начинает формировать более жёсткие подходы к оценке онлайн-контента.

Именно в таком контексте 17 апреля 2026 года по делу № 320/62035/25 Киевский окружной административный суд рассмотрел спор о законности наложения штрафа за публикацию материалов о букмекерских сервисах и нарушение законодательства о рекламе азартных игр.

Ключевым вопросом в деле стало то, является ли онлайн-мониторинг рекламных материалов мероприятием государственного надзора (контроля), которое требует соблюдения процедур Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а также могут ли информационные материалы о букмекерских сервисах признаваться рекламой азартных игр.

Обстоятельства дела

Истец — общество, осуществлявшее деятельность в сфере медиа и интернет-издания, освещая спортивные новости, аналитику и смежные темы, в частности беттинг.

Во время мониторинга Агентство «ПлейСити» зафиксировало на вебсайте истца материалы в разделе «Ставки на киберспорт», содержащие упоминания о букмекерских сервисах и ссылки на соответствующие ресурсы.

Впоследствии Агентство установило, что некоторые из указанных вебсайтов используются для организации азартных игр без соответствующей лицензии, после чего приняло решение об ограничении доступа к ним и уведомило обещство о начале административного производства.

После анализа собранных материалов «ПлейСити» составило акт о нарушении законодательства о рекламе азартных игр и приняло решение № 114-Р о применении к истцу штрафа в размере 600 минимальных заработных плат — 4 800 000 грн.

Истец просил отменить это решение, ссылаясь, в частности, на нарушение процедур государственного надзора, превышение полномочий ответчиком, отсутствие признаков рекламы и непропорциональность санкции.

Позиция местного суда

Суд напомнил, что порядок осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) за рынком азартных игр определяется статьёй 10 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Нарушение законодательства о рекламе не является основанием для проведения мероприятий государственного надзора (контроля). В то же время статья 22-1 Закона Украины «О рекламе» устанавливает общий запрет рекламы азартных игр, допуская её только в определённых законом случаях, в частности в специализированных медиа, на сайтах лицензированных организаторов азартных игр и при условии направления такой рекламы исключительно лицам старше 21 года.

Законодатель определяет основание (акт) для принятия решения о применении финансовых санкций (штрафов) к субъектам хозяйствования, нарушившим требования законодательства о рекламе.

Следовательно, мероприятия государственного надзора (контроля), проводимые в форме плановых и внеплановых проверок, осуществляются именно в отношении организаторов азартных игр, которые на основании полученной лицензии имеют право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в соответствии с требованиями законодательства.

Закон об азартных играх определяет правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия проведения азартных игр.

Статьёй 58 Закона об азартных играх установлена финансовая ответственность за нарушение требований этого Закона. Такая финансовая ответственность применяется в виде штрафа — финансовой санкции.

Суд подчеркнул, что контроль за рекламой азартных игр регулируется специальным законодательством и Законом Украины «Об административной процедуре».

Исходя из положения статьи 1 Закона Украины «Об административной процедуре» Агентство ПлейСити является административным органом, который в соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» уполномочен осуществлять функции публичной администрации, в частности инспекционную (контрольную, надзорную) функцию.

Суд указал, что доводы истца о нарушении требований Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» опровергаются, поскольку «ПлейСити» наделено полномочиями осуществлять контроль за соблюдением законодательства о рекламе азартных игр, в том числе путём мониторинга информационного пространства и принятия решений о применении финансовых санкций.

Также в решении было подчеркнуто, что мониторинг рекламы не является мероприятием государственного надзора в понимании Закона № 877-V.

Сам по себе факт осуществления мониторинга вебресурсов не противоречит требованиям законодательства и не свидетельствует о нарушении порядка осуществления государственного надзора (контроля), поскольку такой мониторинг не является мероприятием государственного надзора в понимании Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а является формой аналитической деятельности органа.

Согласно Закону о надзоре, государственный надзор осуществляется в форме проверок, ревизий, осмотров или обследований, которые обязательно предполагают взаимодействие с субъектом (направление удостоверения, допуск в помещение, присутствие руководителя).

В то же время мониторинг рекламы — это дистанционное наблюдение за открытыми источниками информации (ТВ, интернет, наружная реклама), которое не требует выхода на объект или запроса документов у субъекта во время самого процесса фиксации, а потому не нарушает хозяйственную деятельность, что является ключевым критерием для применения Закона о надзоре.

Таким образом, требования Закона о надзоре (относительно заблаговременного предупреждения о проверке, её продолжительности и т. д.) на процесс мониторинга рекламных материалов не распространяются.

Что касается содержания публикаций, суд пришёл к выводу, что они имели рекламный характер.

Из анализа содержания материалов, размещённых на вебсайте истца, усматривается, что они содержат информацию о конкретных букмекерских сервисах, их рейтингах, преимуществах и возможности осуществления ставок, а также ссылки на соответствующие вебресурсы. Такое содержание выходит за пределы исключительно информационного или редакционного материала и имеет признаки стимулирования интереса потребителя к соответствующим услугам.

Суд пришёл к выводу, что спорные материалы соответствуют приведённому определению рекламы, поскольку направлены на формирование интереса к конкретным субъектам хозяйствования в сфере азартных игр, в том числе тем, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии.

Доводы истца об исключительно информационном характере таких материалов не опровергают наличия рекламной составляющей, поскольку подача информации в форме рейтинга, обзора или рекомендаций не исключает её рекламного характера.

Суд также отклонил аргументы о непропорциональности штрафа и отметил, что Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (статья 59) и Закон Украины «О рекламе» построены как нормы прямого действия.

Законодатель использовал формулировку «применяется штраф», а не «может быть применён». У ответчика отсутствуют полномочия заменять предусмотренный законом штраф на «предупреждение» или «предписание», поскольку такие меры реагирования просто не предусмотрены санкцией этих статей за нарушение требований к рекламе.

Сам по себе значительный размер штрафа не свидетельствует о его непропорциональности, учитывая характер правонарушения, связанного с распространением рекламы азартных игр, в том числе со ссылками на нелегальные ресурсы, что представляет повышенный риск для общественных интересов.

Суд подчеркнул безальтернативность санкции, отметив, что санкция ст. 59 Закона об азартных играх является безальтернативной и обязательной. Агентство ПлейСити обязано было действовать только способом и в пределах полномочий, предусмотренных законом. Замена штрафа на «предупреждение» будет превышением служебных полномочий должностными лицами Агентства ПлейСити.

Таким образом, Киевский окружной административный суд фактически сформировал подход, согласно которому мониторинг рекламы азартных игр в сети Интернет является отдельной формой контрольной деятельности, на которую не распространяются процедурные требования Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Суд также подтвердил, что материалы в формате рейтингов, обзоров или рекомендаций букмекерских сервисов могут признаваться рекламой азартных игр, если их содержание объективно направлено на формирование интереса потребителей к соответствующим услугам. Отдельно суд обратил внимание, что санкция за такие нарушения является императивной и не предусматривает альтернативных мер реагирования.

