Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

Министерство цифровой трансформации Украины 17 апреля сообщило, что было инициировано масштабное исследование влияния азартных игр на общество.

Ожидается, что по результатам исследования государство впервые получит системные и достоверные данные, необходимые для разработки эффективных механизмов противодействия игровой зависимости.

Как сообщается, будет проанализировано поведение пользователей онлайн-казино и проведено общенациональное опрос. Также команда исследователей организует фокус-группы и интервью с медиками и социальными работниками, которые ежедневно сталкиваются с последствиями игромании.

Отдельное внимание в рамках проекта уделят уязвимым группам: военнослужащим, внутренне перемещённым лицам и молодёжи, будут изучены их поведенческие модели.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже писала, что по инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Судебный взгляд

«Судебно-юридическая газета» проанализировала этот вопрос сквозь призму судебной практики с целью лучшего понимания его сути, целей и обстоятельств.

В целом сформированная практика свидетельствует, что азартные игры рассматриваются судами как социально чувствительная и рискованная сфера, требующая повышенного государственного контроля, в частности в части оборота денежных средств.

В то же время суды последовательно ограничивают чрезмерное вмешательство государства, чётко разграничивая реальные финансовые операции и игровые механики, а также подчёркивают необходимость надлежащего доказывания фактического участия лица в азартной игре на деньги.

Такой подход обеспечивает баланс между интересами государства в противодействии нелегальному игорному бизнесу и защитой прав лиц.

По делу № 906/545/25 установлено, что должник, имея задолженность перед кредиторами, систематически расходовал средства на азартные игры (в частности осуществлял платежи на игровых сайтах), при этом значительная часть средств использовалась именно для участия в азартных играх, а не для исполнения обязательств; такие действия суды оценили как недобросовестное поведение должника, что свидетельствует о нерациональном распоряжении финансами и стало одним из оснований для отказа в открытии производства о неплатежеспособности, при этом даже подача заявления о самоограничении не опровергла данной оценки.

Верховный Суд по делу № 459/176/23 исходил из того, что деятельность в сфере азартных игр заключалась в факте осуществления деятельности по организации и проведению незаконного игорного бизнеса организованной группой, совершившей все действия в пределах отведённых им ролей в составе устойчивого объединения лиц для занятия преступной деятельностью, а потому их действия правильно квалифицированы как осуществление деятельности по организации или проведению азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности по организации и проведению азартных игр, которая выдается в соответствии с законом, в составе организованной группы.

В деле № 320/16081/24 Верховный Суд акцентировал, что деньги, которые человек вносит в игру, сами по себе ещё не являются потерей — это лишь ставка, которая может либо вернуться, либо нет. Реальное влияние азартных игр возникает тогда, когда есть выигрыш или проигрыш, поскольку именно тогда изменяется имущественное положение человека. В то же время сама логика игры стимулирует постоянно вносить средства без гарантии результата, что и создаёт её рискованное влияние на поведение.

Показателен и подход судов к оценке влияния азартных игр на семейные отношения. В деле № 348/2090/25 истец обратилась в суд с иском к мужу, указывая, что во время брака он увлекался азартными играми, из-за чего брал кредиты и расходовал средства на игру, что, по её словам, свидетельствовало о ненадлежащем материальном обеспечении семьи. Она также отмечала, что именно злоупотребление азартными играми стало причиной расторжения брака. По показаниям свидетеля, ответчик играл, имел долги, в связи с чем между супругами часто возникали конфликты.

Таким образом, как инициированное исследование, так и сформированная судебная практика указывают на необходимость комплексного и взвешенного подхода к регулированию сферы азартных игр.

С одной стороны, имеющиеся кейсы подтверждают реальное социальное и финансовое влияние игровой поведения — от личной неплатёжеспособности до разрушения семейных отношений, а с другой — демонстрируют важность соблюдения стандартов доказывания и недопущения чрезмерного вмешательства государства.

В этом контексте дальнейшее регулирование целесообразно направить на внедрение превентивных механизмов (раннее выявление рискованного поведения, ограничения для уязвимых групп), повышение прозрачности финансовых операций в игорной сфере и обеспечение независимости аналитических исследований как основы для государственных решений.

Как отметила заместитель Министра цифровой трансформации Наталья Деникиев, государственная политика в сфере азартных игр должна формироваться на основе фактических данных, а не предположений. Проведённое исследование позволит объективно оценить существующие риски и вызовы и заложить основу для регулирования, ориентированного на безопасность и защиту граждан.

Данные масштабного исследования влияния азартных игр на общество станут фундаментом для обновления государственных правил ответственной игры. Первые результаты будут опубликованы в мае 2026 года, а полный отчёт будет представлен в августе.

Также Министерство цифровой трансформации подготовило пакет законодательных изменений, который должен обновить правила работы игорного рынка в Украине и ввести цифровой контроль за деятельностью операторов, отметив, что рынок развивался быстрее, чем механизмы государственного надзора.

