Минцифра анонсировала Стратегию противодействия игровой зависимости до 2035 года

Стратегия предусматривает привлечение более 40 органов к борьбе с лудоманией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины представило первую в Украине Стратегию по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года. Документ определяет комплексный подход государства к решению этой проблемы — от информирования о рисках до оказания помощи зависимым и ограничения нелегального рынка.

Предотвращение вместо борьбы с последствиями

В Стратегии впервые на государственном уровне определена игровая зависимость как фактор, представляющий угрозу не только благосостоянию граждан, но и национальной безопасности. Отмечается, что лудомания имеет более широкие социальные последствия — влияет на семьи, занятость и уровень жизни, способствуя росту бедности, конфликтов и преступности.

В связи с этим государство меняет подход: акцент делается на предупреждении проблемы и минимизации ее последствий. В частности, речь идет о развитии образовательных программ, внедрении инструментов самоконтроля для игроков, формировании культуры ответственной игры и усилении борьбы с нелегальным рынком азартных игр.

Как изменится система помощи

Стратегия предусматривает создание полного цикла поддержки для людей с игровой зависимостью — от информирования о рисках до лечения, реабилитации и возвращения к нормальной жизни.

За медицинскую составляющую будет отвечать Министерство здравоохранения: планируется внедрение скрининга игровой зависимости, определение маршрутов лечения пациентов, обновление подходов к лечению и расширение доступа к услугам в сфере психического здоровья.

Особое внимание уделено поддержке семей, которые испытали финансовые и психологические последствия зависимости. Предусмотрена также подготовка врачей, психологов и социальных работников для работы с такими случаями.

Реализация до 2035 года

Стратегия будет реализовываться до 2035 года с регулярной оценкой результатов. К ее выполнению планируется привлечь более 40 органов власти и учреждений, в частности Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

Документ должен сформировать целостную государственную политику в сфере противодействия игровой зависимости, обеспечить координацию действий медицинской, социальной и государственной систем, а также минимизировать долгосрочные негативные последствия азартных игр для общества.

Проект Стратегии уже обнародован для общественного обсуждения по ссылке.

Предложения принимаются до 18 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.