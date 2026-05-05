  1. В Україні

Мінцифра анонсувала Стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року

19:49, 5 травня 2026
Стратегія передбачає, що понад 40 органів долучать до боротьби з лудоманією.
Міністерство цифрової трансформації України представило першу в Україні Стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і протидії ігровій залежності до 2035 року. Документ визначає комплексний підхід держави до розв’язання цієї проблеми — від інформування про ризики до надання допомоги залежним і обмеження нелегального ринку.

Запобігання замість боротьби з наслідками

У Стратегії вперше на державному рівні визначено ігрову залежність як фактор, що становить загрозу не лише добробуту громадян, а й національній безпеці. Наголошується, що лудоманія має ширші соціальні наслідки — впливає на родини, зайнятість і рівень життя, сприяючи зростанню бідності, конфліктів і злочинності.

У зв’язку з цим держава змінює підхід: акцент робиться на попередженні проблеми та мінімізації її наслідків. Зокрема, йдеться про розвиток освітніх програм, впровадження інструментів самоконтролю для гравців, формування культури відповідальної гри та посилення боротьби з нелегальним ринком азартних ігор.

Як зміниться система допомоги

Стратегія передбачає створення повного циклу підтримки для людей з ігровою залежністю — від інформування про ризики до лікування, реабілітації та повернення до нормального життя.

За медичний напрям відповідатиме Міністерство охорони здоров’я: планується впровадження скринінгу ігрової залежності, визначення маршрутів пацієнтів, оновлення підходів до лікування та розширення доступу до послуг у сфері психічного здоров’я.

Окрему увагу приділено підтримці сімей, які зазнали фінансових і психологічних наслідків залежності. Передбачено також підготовку лікарів, психологів і соціальних працівників для роботи з такими випадками.

Реалізація до 2035 року

Стратегію реалізовуватимуть до 2035 року з регулярною оцінкою результатів. До її виконання планують залучити понад 40 органів влади та інституцій, зокрема Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування.

Документ має сформувати цілісну державну політику у сфері протидії ігровій залежності, забезпечити координацію дій медичної, соціальної та державної систем, а також мінімізувати довгострокові негативні наслідки азартних ігор для суспільства.

Проєкт Стратегії вже оприлюднено для громадського обговорення за посиланням.

Пропозиції приймають до 18 травня.

