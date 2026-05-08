Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

10:00, 8 мая 2026
Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.
Фото: Facebook / Руслан Кравченко
Руслан Кравченко является представителем поколения украинских юристов, чья профессиональная деятельность формировалась в условиях масштабных трансформаций государства, в частности, после начала российской агрессии против Украины. Его карьерный путь — от следователя военной прокуратуры до руководителя органов прокуратуры — отражает рост украинской правоохранительной системы, которая была вынуждена адаптироваться к вызовам войны, реформированию институтов и росту требований к эффективности правосудия. Назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором в 2025 году стало ответом на запрос общества относительно реформ и эффективной фиксации военных преступлений.

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк. В 1997–2005 годах он учился в общеобразовательной школе №8 родного города, где проявлял интерес к гуманитарным дисциплинам, в частности к истории.

В 2005 году Руслан Кравченко поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, который окончил в 2007 году. Обучение в лицее способствовало формированию дисциплины, ответственности и ориентации на государственную службу, что в дальнейшем определило его профессиональный выбор.

Высшее образование и первые шаги в профессии

Высшее юридическое образование Руслан Кравченко получил на военно-юридическом факультете Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». В 2012 году он получил диплом магистра правоведения и воинское звание «лейтенант юстиции».

Его профессиональная деятельность началась в системе прокуратуры:

- В мае-июне 2012 года находился в распоряжении Генерального прокурора Украины.

- В июне-июле 2012 года — в распоряжении Военного прокурора ВМС Украины.

- 15 августа 2012 года начал непосредственную работу в должности следователя Севастопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Крымского региона.

Работа в Крыму и начало войны

В апреле 2013 года Руслан Кравченко был назначен старшим следователем Севастопольской прокуратуры. Начало российской агрессии в 2014 году он встретил на службе: непосредственно в Симферополе и Севастополе обеспечивал проведение первоочередных следственных действий в отношении военнослужащих РФ, осуществлявших захват полуострова. Собранные им материалы позже стали ключевыми доказательствами ведения агрессивной войны против Украины в международных судах.

После оккупации Крыма Руслан Кравченко продолжил службу на западных рубежах страны, в частности в Ровно и Львове. В апреле 2014 года работал старшим прокурором Ровенской, а затем Львовской прокуратур по надзору за законами в военной сфере.

Однако уже в сентябре 2014 года был принят на военную службу по контракту лиц офицерского состава и откомандирован в Генеральную прокуратуру Украины. Его юридическая квалификация прошла испытание непосредственно на фронте: с 8 сентября 2014 года по 10 марта 2015 года он выполнял служебные обязанности прокурора в зонах боевых действий — Дебальцево и Артемовске (Бахмуте). В апреле 2015 года межведомственная комиссия официально установила ему статус участника боевых действий.

Карьера в Генеральной прокуратуре и резонансные кейсы (2015–2021)

С апреля 2015 года Кравченко занимал ряд ответственных должностей в Главной военной прокуратуре ГПУ, фокусируясь на преступлениях против основ национальной безопасности и международного правопорядка. Юридическая репутация Руслана Кравченко как государственного обвинителя сформировалась благодаря ведению дел исторического масштаба:

Дело о госизмене Виктора Януковича (2016–2021): Руслан Кравченко как старший группы прокуроров осуществлял процессуальное руководство и поддерживал обвинение. Результатом стал обвинительный приговор — 13 лет лишения свободы, подтвержденный в апелляционной и кассационной инстанциях.

Дело против спецназовцев ГРУ РФ (2015–2016): Обеспечил поддержание обвинения в отношении Е.В. Ерофеева и А.А. Александрова, осужденных на 14 лет заключения за ведение агрессивной войны и совершение теракта.

Топ-чиновники РФ: Процессуальное руководство по делам против представителя президента РФ Белавенцева (приговор — 12 лет) и министра обороны РФ Шойгу (объявлен в розыск).

За эти достижения Руслан Кравченко был отмечен орденами «За заслуги» III степени и Данила Галицкого.

Административное управление (2021–2024)

В марте 2021 года Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности он встретил полномасштабное вторжение 2022 года. Настоящим прорывом в карьере стало назначение 10 апреля 2023 года на должность председателя Киевской областной государственной (военной) администрации. Под его руководством происходила деоккупация и восстановление инфраструктуры региона, в частности школ и дорог.

Налоговая и Офис Генпрокурора (2025–2026)

С 2025 по 2026 год траектория карьеры Руслана Кравченко продолжилась так же стремительно:

- Декабрь 2024 – июнь 2025: Возглавлял Государственную налоговую службу Украины, где внедрял цифровизацию и боролся с коррупционными схемами.

- 21 июня 2025 года: Назначен Генеральным прокурором Украины, став одним из самых молодых руководителей ведомства в истории.

- 8 июля 2025 года: Вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В качестве Генпрокурора, по состоянию на апрель 2026 года, он зафиксировал более 211 тысяч эпизодов агрессии РФ и скоординировал передачу более 100 дел в Международный уголовный суд (ICC). Внутри системы он объявил «нулевую толерантность» к коррупции, что привело к увольнению более 20 прокуроров.

По состоянию на 2026 год Кравченко остается ключевой фигурой в системе правосудия, от чьих действий зависит не только внутренняя стабильность, а и успех Украины на международной юридической арене в борьбе за привлечение агрессора к ответственности.

