В США решают, можно ли пожизненно лишать права на оружие людей после психического кризиса

Суд рассматривает дело мужчины, который после лечения депрессии и попытки самоубийства пытается вернуть право на владение оружием.

В Верховном суде штата Миннесота рассматривают дело, которое может определить: должен ли человек навсегда терять право на оружие после психического кризиса, даже если он прошел лечение и полностью восстановился.

Речь идет об американце Рэнди Дейле Сиксте. В 2019 году он пережил тяжелую депрессию и попытался покончить жизнь самоубийством. Полиция обнаружила его с огнестрельным ранением и предсмертной запиской.

После этого суд обязал мужчину пройти лечение, указывает Courthouse News. Формально процедуру принудительной госпитализации открыли, однако фактически ее не применили, поскольку Сикста согласился лечиться добровольно и выполнил все требования суда. Позже дело закрыли.

Однако теперь местные власти утверждают: даже этого достаточно, чтобы человек навсегда потерял право владеть оружием в соответствии с федеральным законодательством США.

Судьи сомневаются, что это справедливо

Во время слушаний судьи прямо спрашивали: не создает ли такой подход ситуацию, при которой люди будут бояться обращаться за психиатрической помощью из-за риска потерять свои права на всю жизнь.

Председатель Верховного суда Миннесоты Натали Хадсон подчеркнула, что мужчина выполнил все, чего требовала система: прошел лечение, справился с депрессией и стабилизировал свое состояние.

Судья Гордон Мур также обратил внимание на возможный парадокс: человек после кратковременного психического кризиса может навсегда потерять право на оружие, тогда как другой человек с многолетними психическими проблемами — нет, если в отношении него не было судебного решения.

Из-за чего возник спор

Спор касается формулировки в федеральном Законе о контроле над оружием 1968 года. Закон запрещает владеть оружием людям, которых суд признал психически опасными для себя или других.

Адвокат указывает: закон должен был касаться людей с тяжелыми и постоянными психическими нарушениями, а не тех, кто пережил временный кризис и успешно вылечился.

Он также подчеркнул, что суд не должен автоматически полагаться на трактовку федеральных ведомств, в частности Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF), которое сейчас применяет более широкое толкование запрета.

Почему дело важно

Это дело может стать прецедентным для США, поскольку фактически речь идет о балансе между правом человека на оружие, общественной безопасностью и отношением государства к психическому здоровью.

Если суд поддержит позицию властей округа, даже люди, успешно прошедшие лечение после психического кризиса, могут навсегда терять право на оружие.

Окончательного решения Верховный суд Миннесоты пока не принял.

