У США вирішують, чи можна довічно позбавляти права на зброю людей після психічної кризи

Суд розглядає справу чоловіка, який після лікування депресії та спроби самогубства намагається повернути право на володіння зброєю.

У Верховному суді штату Міннесота розглядають справу, яка може визначити: чи має людина назавжди втрачати право на зброю після психічної кризи, навіть якщо вона пройшла лікування та повністю відновилася.

Йдеться про американця Ренді Дейла Сіксту. У 2019 році він пережив важку депресію та спробував покінчити життя самогубством. Поліція знайшла його з вогнепальним пораненням і передсмертною запискою.

Після цього суд зобов’язав чоловіка пройти лікування, вказує Courthouse News. Формально процедуру примусової госпіталізації відкрили, однак фактично її не застосували, бо Сікста погодився лікуватися добровільно та виконав усі вимоги суду. Пізніше справу закрили.

Однак тепер місцева влада стверджує: навіть цього достатньо, аби людина назавжди втратила право володіти зброєю відповідно до федерального законодавства США.

Судді сумніваються, що це справедливо

Під час слухань судді прямо запитували: чи не створює такий підхід ситуацію, коли люди боятимуться звертатися по психіатричну допомогу через ризик втратити свої права на все життя.

Голова Верховного суду Міннесоти Наталі Хадсон наголосила, що чоловік виконав усе, чого вимагала система: пройшов лікування, впорався з депресією та стабілізував свій стан.

Суддя Гордон Мур також звернув увагу на можливий парадокс: людина після короткої психічної кризи може назавжди втратити право на зброю, тоді як інша людина з багаторічними психічними проблемами — ні, якщо щодо неї не було судового рішення.

Через що виник спір

Суперечка стосується формулювання у федеральному Законі про контроль за зброєю 1968 року. Закон забороняє володіти зброєю людям, яких суд визнав психічно небезпечними для себе або інших.

Адвокат вказує: закон мав стосуватися людей із тяжкими та постійними психічними порушеннями, а не тих, хто пережив тимчасову кризу та успішно вилікувався.

Він також наголосив, що суд не повинен автоматично покладатися на трактування федеральних відомств, зокрема Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин США (ATF), яке зараз застосовує ширше тлумачення заборони.

Чому справа важлива

Ця справа може стати прецедентною для США, адже фактично йдеться про баланс між правом людини на зброю, громадською безпекою та ставленням держави до психічного здоров’я.

Якщо суд підтримає позицію влади округу, навіть люди, які успішно пройшли лікування після психічної кризи, можуть втрачати право на зброю назавжди.

Остаточного рішення Верховний суд Міннесоти поки не ухвалив.

