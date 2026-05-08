Увольнение по инициативе работодателя за прогул: как ВС оценивает отсутствие работника на работе, обзор

В центре внимания — критерии установления факта прогула, определение понятия «рабочее место» и разграничение уважительных и неуважительных причин отсутствия работника.

Верховный Суд опубликовал систематизированный обзор правовых выводов Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда относительно расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании пункта 4 части 1 статьи 40 КЗоТ Украины (увольнение за прогул).

В обзоре проанализированы подходы Верховного Суда к разрешению споров, связанных с самовольным переходом на дистанционную работу, использованием отпусков по устной договоренности или с ошибками в заявлениях, а также правовые последствия неосведомленности работника о приказе о восстановлении на работе.

Отдельный раздел издания посвящен особенностям увольнения за прогул в условиях военного положения, в частности квалификации отсутствия работников из-за пребывания в зоне активных боевых действий, в укрытиях во время воздушных тревог или за границей с целью сохранения жизни и здоровья. Освещены правовые позиции относительно специфики труда отдельных категорий работников — педагогов, руководителей предприятий и работников объектов критической инфраструктуры, для которых действуют особые правила дисциплины и предоставления отпусков в этот период.

Значительное внимание уделено процессуальным аспектам и доказыванию, в частности распределению бремени доказывания между сторонами, роли актов об отсутствии работников на работе по сравнению с табелями учета рабочего времени, а также определению надлежащих способов защиты в случае несоответствия записи в трудовой книжке фактическим обстоятельствам увольнения.

Обзор формирует целостное представление о современной судебной практике по делам об увольнении за прогул и служит ориентиром для обеспечения единообразного, последовательного и предсказуемого правоприменения в трудовых спорах.

