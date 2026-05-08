Статус ВПЛ могут ограничить пятью годами — в общинах предлагают новую систему интеграции

16:36, 8 мая 2026
В Украине также предлагают учредить День вынужденного переселенца.
Фото: diia.gov.ua
В вопросе внутренне перемещенных лиц необходимо отказаться от разрозненных программ и ввести единый государственный подход с четкими результатами интеграции, считают в Ассоциации прифронтовых городов и общин. Государство должно обеспечить условия, при которых в течение 5 лет вынужденные переселенцы полностью интегрируются в общины, а система поддержки ВПЛ должна стать единой государственной политикой вместо нынешних отдельных программ. Такую позицию высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью Укринформу.

По его словам, статус ВПЛ не должен быть пожизненным и может предоставляться на ограниченный период, например пять лет. В течение этого времени, подчеркнул он, государство вместе с местными властями должно обеспечить полную интеграцию людей в новые общины.

Терехов предложил также ввести условный «день вынужденного переселенца», например 25 февраля, когда ежегодно можно подводить итоги по поддержке ВПЛ, определять достижения, проблемы и дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что помощь переселенцам должна включать не только финансовые выплаты, но и создание условий для жизни и работы.

По его мнению, ключевой проблемой остается отсутствие целостной государственной системы сопровождения переселенцев — от момента перемещения до интеграции в новую общину или возможного возвращения домой. Вместо этого должен действовать единый маршрут поддержки, который обеспечит человеку индивидуальное социальное сопровождение без необходимости самостоятельно обращаться в различные учреждения.

«В рамках Ассоциации прифронтовых городов и общин мы с коллегами предложили концепцию единого маршрута для переселенцев — когда государство и община работают как единая система. Чтобы человек не ходил по учреждениям, что-то выпрашивая, а получил индивидуальное социальное сопровождение», — отметил Терехов.

Он также отметил, что прифронтовые общины сейчас несут наибольшую нагрузку, поэтому финансовая модель государства должна учитывать место фактического проживания людей. По его убеждению, поддержка должна быть системной и направленной непосредственно на общины, принимающие переселенцев.

Терехов подчеркнул, что такая ответственность является общей для государства и местного самоуправления, ведь речь идет о людях, которые потеряли дома из-за войны и остались в Украине, выбрав не оккупацию, а жизнь в свободных общинах.

