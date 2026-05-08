Статус ВПО можуть обмежити п’ятьма роками – у громадах пропонують нову систему інтеграції

В Україні також пропонують запровадити день вимушеного переселенця.

У питанні внутрішньо переміщених осіб необхідно відмовитися від розрізнених програм і запровадити єдиний державний підхід із чіткими результатами інтеграції, вважають в Асоціації прифронтових міст і громад. Держава має забезпечити умови, за яких протягом 5 років вимушені переселенці повністю інтегруються в громади, а система підтримки ВПО повинна стати єдиною державною політикою замість нинішніх окремих програм. Таку позицію висловив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, статус ВПО не повинен бути довічним і може надаватися на обмежений період, наприклад п’ять років. Протягом цього часу, наголосив він, держава разом із місцевою владою має забезпечити повну інтеграцію людей у нові громади.

Терехов запропонував також запровадити умовний «день вимушеного переселенця», наприклад 25 лютого, коли щороку можна підбивати підсумки щодо підтримки ВПО, визначати досягнення, проблеми та подальші кроки. Він підкреслив, що допомога переселенцям має включати не лише фінансові виплати, а й створення умов для життя та роботи.

На його думку, ключовою проблемою залишається відсутність цілісної державної системи супроводу переселенців — від моменту переміщення до інтеграції у нову громаду або можливого повернення додому. Натомість має діяти єдиний маршрут підтримки, який забезпечить людині індивідуальний соціальний супровід без необхідності самостійно звертатися до різних установ.

«У межах Асоціації прифронтових міст і громад ми з колегами запропонували концепцію єдиного маршруту для переселенців – коли держава і громада працюють як єдина система. Щоб людина не ходила по інституціях, щось випрошуючи, а отримала індивідуальний соціальний супровід», – зазначив Терехов.

Він також зауважив, що прифронтові громади нині несуть найбільше навантаження, тому фінансова модель держави повинна враховувати місце фактичного проживання людей. На його переконання, підтримка має бути системною і спрямованою безпосередньо на громади, які приймають переселенців.

Терехов підкреслив, що така відповідальність є спільною для держави та місцевого самоврядування, адже йдеться про людей, які втратили домівки через війну і залишилися в Україні, обравши не окупацію, а життя у вільних громадах.

