Количество выпускников в Украине будет сокращаться — в Раде прогнозируют серьезные изменения для образования

Уже сейчас система образования должна готовиться к значительно меньшему количеству выпускников в будущем — об этом заявили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В парламентском комитете сообщили, что результаты регистрации на национальный мультипредметный тест в этом году свидетельствуют о росте интереса к украинскому высшему образованию и возвращении выпускников прошлых лет к обучению.

В этом году НМТ будут сдавать 355 тысяч абитуриентов. При этом количество участников, которые будут проходить тестирование в Украине, увеличилось на 44,4 тысячи по сравнению с прошлым годом.

Также в Верховной Раде обратили внимание на рост количества выпускников прошлых лет, которые решили повторно поступать или менять профессиональную траекторию. Их количество, по данным комитета, выросло на 33%. В парламенте подчеркивают, что образование в Украине снова становится инструментом жизненного планирования.

В то же время в Комитете заявили о ряде вызовов для системы образования. В частности, критически низким остается интерес абитуриентов к естественным наукам. Физику и химию в этом году выбрали только 14,2 тысячи участников — около 4% от общего количества поступающих.

В комитете объясняют, что для повышения интереса к естественнонаучным дисциплинам необходимо обновлять STEM-кабинеты, лаборатории и цифровую инфраструктуру в школах. Там отметили, что результаты прошлогодней субвенции на естественнонаучные кабинеты уже демонстрируют первые положительные результаты, а сейчас продолжается работа по определению новых объектов для инвестиций.

Отдельно обращают внимание на углубление демографического кризиса. По данным комитета, в 2025/2026 учебном году в системе общего среднего образования обучаются около 3,5 миллиона школьников, что примерно на 250 тысяч меньше, чем годом ранее.

За границей дистанционно обучаются более 302 тысяч украинских школьников, еще более 35 тысяч детей находятся на временно оккупированных территориях.

Также существенно сократилось количество первоклассников. Если в прошлом году в первые классы пошли 314 тысяч детей, то в этом году — около 252 тысяч. Это связывают со снижением рождаемости и выездом семей за границу после начала полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде подчеркивают, что это будет влиять на формирование сети лицеев, реформу старшей профильной школы и подходы к оптимизации сети учреждений высшего образования.

Что касается вступительной кампании 2027 года, то в комитете отмечают: официального прогноза МОН пока нет, однако с учетом демографической ситуации и возвращения выпускников прошлых лет количество абитуриентов, вероятно, будет близким к показателям 2026 года.