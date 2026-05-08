Кількість випускників в Україні скорочуватиметься — у Раді прогнозують серйозні зміни для освіти

16:06, 8 травня 2026
Система освіти вже зараз має готуватися до демографічного спаду, зменшення кількості школярів і майбутніх випускників.
Вже зараз система освіти має готуватися до значно меншої кількості випускників у майбутньому — про це заявили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

У парламентському комітеті повідомили, що результати реєстрації на національний мультипредметний тест цього року свідчать про зростання інтересу до української вищої освіти та повернення випускників минулих років до навчання.

Цьогоріч НМТ складатимуть 355 тисяч вступників. При цьому кількість учасників, які проходитимуть тестування в Україні, збільшилася на 44,4 тисячі порівняно з минулим роком.

Також у Верховній Раді звернули увагу на зростання кількості випускників минулих років, які вирішили повторно вступати або змінювати професійну траєкторію. Їхня кількість, за даними комітету, зросла на 33%. У парламенті наголошують, що освіта в Україні знову стає інструментом життєвого планування.

Водночас у Комітеті заявили про низку викликів для системи освіти. Зокрема, критично низьким залишається інтерес вступників до природничих наук. Фізику та хімію цього року обрали лише 14,2 тисячі учасників — близько 4% від загальної кількості вступників.

У комітеті пояснюють, що для підвищення інтересу до природничих дисциплін необхідно оновлювати STEM-кабінети, лабораторії та цифрову інфраструктуру у школах. Там зазначили, що результати торішньої субвенції на природничі кабінети вже демонструють перші позитивні результати, а зараз триває робота над визначенням нових об’єктів для інвестицій.

Окремо звертають увагу на поглиблення демографічної кризи. За даними комітету, у 2025/2026 навчальному році в системі загальної середньої освіти навчаються близько 3,5 мільйона школярів, що приблизно на 250 тисяч менше, ніж роком раніше.

За кордоном дистанційно навчаються понад 302 тисячі українських школярів, ще понад 35 тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також суттєво скоротилася кількість першокласників. Якщо торік до перших класів пішли 314 тисяч дітей, то цьогоріч — близько 252 тисяч. Це пов’язують зі зниженням народжуваності та виїздом сімей за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

У Верховній Раді наголошують, що це впливатиме на формування мережі ліцеїв, реформу старшої профільної школи та підходи до оптимізації мережі закладів вищої освіти.

Щодо вступної кампанії 2027 року, то у комітеті зазначають: офіційного прогнозу МОН наразі немає, однак з урахуванням демографічної ситуації та повернення випускників минулих років кількість вступників, ймовірно, буде близькою до показників 2026 року.

