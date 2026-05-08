Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз планирует рассмотреть законопроект №14274 от 04.12.2025 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно урегулирования выплаты вознаграждения обличителям». Законопроект внесен Кабинетом Министров Украины, а разрабатывало его НАПК.

Само Агентство объясняет, что на сегодняшний день вопрос выплаты обличителю вознаграждения предусматривает безусловную процедуру бесспорного списания средств из государственного бюджета согласно решению суда, которая определена Порядком исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 03.08.2011 № 845. Вместе с тем указанный Порядок на данный момент не содержит реального механизма выплаты вознаграждения именно обличителю, поскольку предусмотренная этим Порядком процедура направлена прежде всего на механизм исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников.

Документ определяет четкие правила для граждан, которые сообщают о коррупционных преступлениях и способствуют их раскрытию. В частности, законопроект уточняет статус «обличителя», порядок информирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и механизм выплаты вознаграждения. При этом норма о бесспорном списании средств исключается. Считается, что она не позволяла эффективно выплачивать вознаграждения обличителям.

Среди предложенных изменений законопроект предусматривает уточнение механизма выплаты вознаграждения обличителям. Также документ дополняет Уголовный процессуальный кодекс требованием для прокурора: в течение пяти дней после передачи обвинительного акта в суд он должен письменно уведомить НАПК об уголовном производстве, в котором участвовал обличитель, и предоставить необходимые сведения.

Меняется и порядок исполнения судебных решений. Предлагается уточнить, что судебные решения о выплате вознаграждения обличителю не подлежат бесспорному списанию средств через Казначейство, вместо этого они будут исполняться по специальной процедуре, определенной Законом «О предотвращении коррупции».

Суд также будет обязан в пятидневный срок направлять копию решения о выплате вознаграждения в НАПК.

Законопроект устанавливает, что НАПК будет самостоятельно рассчитывать необходимый объем бюджетных расходов на такие выплаты — на основе судебных решений, которые уже вступили в законную силу и не были исполнены на момент формирования Бюджетной декларации. Вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины «О предотвращении коррупции».

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит гарантировать обличителям коррупции право на вознаграждение. Речь идет о тех гражданах, которые сообщили о коррупционном преступлении с суммой ущерба или неправомерной выгоды, которая в 5 000 и более раз превышает прожиточный минимум, и активно способствовали его раскрытию. Ожидается, что Закон обеспечит реальный механизм получения такого вознаграждения, предусмотренного Законом «О предотвращении коррупции».

Напомним, что согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» размер вознаграждения обличителя составляет 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда и не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на время совершения преступления.

Автор: Тарас Лученко

