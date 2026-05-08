Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу планує розглянути законопроєкт №14274 від від 04.12.2025 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання виплати винагороди викривачам».

Законопроєкт внесений Кабінетом Міністрів України, а розробляло його НАЗК.

Само Агентство пояснює, що на сьогодні питання виплати викривачеві винагороди передбачає безумовну процедуру безспірного списання коштів з державного бюджету згідно з рішенням суду, яка визначена Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845. Разом з тим зазначений Порядок наразі не містить реального механізму виплати винагороди саме викривачеві, оскільки передбачена цим Порядком процедура спрямована насамперед на механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Документ визначає чіткі правила для громадян, які повідомляють про корупційні злочини та сприяють їх розкриттю.

Зокрема, законопроект уточнює статус «викривача», порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції та механізм виплати винагороди. при цьому норма про безспірне списання коштів вилучається. Вважається, що вона не дозволяла ефективно виплачувати винагороди викривачам.

Серед запропонованих змін законопроєкт передбачає уточнення механізму виплати винагороди викривачам.

Також документ доповнює Кримінальний процесуальний кодекс вимогою для прокурора: протягом п’яти днів після передачі обвинувального акта до суду він повинен письмово повідомити НАЗК про кримінальне провадження, у якому брав участь викривач, і надати необхідні відомості.

Змінюється й порядок виконання судових рішень. Пропонується уточнити, що судові рішення про виплату винагороди викривачу не підлягають безспірному списанню коштів через Казначейство, натомість вони виконуватимуться за спеціальною процедурою, визначеною Законом «Про запобігання корупції».

Суд також буде зобов’язаний у п’ятиденний строк надсилати копію рішення про виплату винагороди до НАЗК.

Законопроєкт встановлює, що НАЗК самостійно розраховуватиме необхідний обсяг бюджетних видатків на такі виплати — на основі судових рішень, які вже набрали законної сили та не були виконані на момент формування Бюджетної декларації. до Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону дозволить гарантувати викривачам корупції право на винагороду. Йдеться про тих громадян, які повідомили про корупційний злочин із сумою збитків або неправомірної вигоди, що у 5 000 і більше разів перевищує прожитковий мінімум, і активно сприяли його розкриттю. очікується, що Закон забезпечить реальний механізм отримання такої винагороди, передбаченої Законом «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» розмір винагороди викривача становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду та не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Автор: Тарас Лученко

