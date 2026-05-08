Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Фото: 38 ОбрМП имени гетмана Петра Сагайдачного

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Привлечение иностранцев и лиц без гражданства к обороне Украины в последние годы стало важным фактором укрепления боеспособности государства. Однако длительное время их правовой статус оставался уязвимым из-за устаревших норм миграционного законодательства. Ситуация начала меняться в октябре 2024 года, когда парламент на законодательном уровне разрешил иностранцам проходить службу на должностях офицерского состава в ВСУ, Национальной гвардии и Госспецтрансслужбе. Это решение позволило профессиональным военным из стран НАТО и других союзников не только делиться опытом, а и полноценно возглавлять подразделения, что значительно усилило боеспособность украинской армии.

10 мая 2026 года вступает в силу Закон № 4730-IX, окончательно упорядочивающий правовое поле для иностранцев, защищающих суверенитет Украины. Вместе с Законом вступает в силу и правительственное постановление № 573, создающее «зеленый коридор» для легализации добровольцев, упрощая процедуры от получения видов на жительство до разрешений на иммиграцию.

Военный контракт как ключ к иммиграции

Одним из технических изменений, внедренных правительством, стало введение специального кода категории для видов на временное проживание — «04/19», который применяется к иностранцам, проходящим военную службу по контракту в Украине.

В частности, такой вид на жительство могут получить иностранцы или лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службы транспорта.

Теперь вид на временное проживание выдается на весь срок действия контракта плюс дополнительно на шесть месяцев после его расторжения. Это окно в полгода важно для социальной адаптации ветерана или его безопасного выезда.

Иностранцы-контрактники, получившие вид на жительство с кодом «04/19», считаются находящимися в Украине на законных основаниях в течение всего срока службы и дополнительных шести месяцев после ее завершения.

Постановление № 573 убрало ряд бюрократических преград, которые ранее были обязательными для всех мигрантов. В частности, при подаче заявления на иммиграцию военные могут указывать адрес проживания за границей без документального подтверждения. Также в отношении лиц категории «04/19» ГМС больше не проводит проверку адреса места жительства в Украине.

Признание паспорта с истекшим сроком действия

Принятие Закона № 4730-IX вводит важную гуманитарную норму и норму безопасности для иностранных добровольцев, защищающих Украину. Обновленная редакция части девятнадцатой статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» легализует пребывание военнослужащих даже при условии отсутствия действующего заграничного паспорта.

Для многих легионеров, особенно граждан РФ, Беларуси или стран, находящихся под влиянием агрессора, обновление паспорта было невозможным без визита в консульство или выезда на родину, где им грозит тюремное заключение за государственную измену. Новый закон снимает этот риск, ведь контракт с ВСУ, Нацгвардией или Госспецтрансслужбой становится самодостаточным основанием для законного пребывания.

Отныне иностранные военнослужащие могут подавать для оформления вида на жительство паспортный документ, срок действия которого истек, если они обязаны обращаться за новым в страну-агрессор. Украина официально признает опасность обращения добровольцев в органы власти РФ или РБ и предоставляет им правовую защиту без валидного иностранного документа.

Социальные и медицинские гарантии

Закон № 4730-IX четко определяет объем прав иностранных бойцов. Хотя на них не распространяется действие общего закона о соцзащите военнослужащих в полном объеме, они имеют право на денежное довольствие, предоставление отпусков, медицинскую помощь и услуги, особенности предоставления которых определяются Кабинетом Министров.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства, заключающие контракт с украинскими воинскими формированиями, получают определенный законом статус и комплекс правовых гарантий на время службы и после ее завершения. Это создает более предсказуемые и понятные условия для тех, кто присоединяется к обороне Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.