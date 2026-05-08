Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Залучення іноземців та осіб без громадянства до оборони України останніми роками стало важливим чинником зміцнення боєздатності держави. Проте, тривалий час їхній правовий статус залишався вразливим через застарілі норми міграційного законодавства. Ситуація почала змінюватися у жовтні 2024 року, коли парламент на законодавчому рівні дозволив іноземцям проходити службу на посадах офіцерського складу в ЗСУ, Національній гвардії та Держспецтрансслужбі. Це рішення дозволило професійним військовим із країн НАТО та інших союзників не лише ділитися досвідом, а й повноцінно очолювати підрозділи, що значно посилило боєздатність української армії.

10 травня 2026 року набуває чинності Закон №4730-IX, що остаточно впорядковує правове поле для іноземців, які захищають суверенітет України. Разом із Законом набуває чинності і урядова постанова №573, що створює «зелений коридор» для легалізації добровольців, спрощуючи процедури від отримання посвідок до дозволів на імміграцію.

Військовий контракт як ключ до імміграції

Однією з технічних змін, впроваджених урядом стало введення спеціального коду категорії для посвідок на тимчасове проживання — «04/19», який застосовується до іноземців, що проходять військову службу за контрактом в Україні.

Зокрема, таку посвідку можуть отримати іноземці або особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної спеціальної служби транспорту.

Тепер посвідка на тимчасове проживання видається на весь строк дії контракту плюс додатково на шість місяців після його розірвання. Це вікно у пів року є важливим для соціальної адаптації ветерана або його безпечного виїзду.

Іноземці-контрактники, які отримали посвідку з кодом «04/19», вважаються такими, що перебувають в Україні на законних підставах протягом усього строку служби та додаткових шести місяців після її завершення.

Постанова № 573 прибрала низку бюрократичних перепон, які раніше були обов'язковими для всіх мігрантів. Зокрема, при подачі заяви на імміграцію військові можуть вказувати адресу проживання за кордоном без документального підтвердження. Також, стосовно осіб категорії «04/19» ДМС більше не проводить перевірку адреси місця проживання в Україні.

Визнання паспорта із закінченим строком дії

Прийняття Закону № 4730-IX запроваджує важливу гуманітарну та безпекову норму для іноземних добровольців, які захищають Україну. Оновлена редакція частини дев'ятнадцятої статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» легалізує перебування військовослужбовців навіть за умови відсутності дійсного закордонного паспорта.

Для багатьох легіонерів, особливо громадян РФ, Білорусі чи країн, що перебувають під впливом агресора, оновлення паспорта було неможливим без візиту до консульства або виїзду на батьківщину, де їм загрожує ув'язнення за державну зраду. Новий закон знімає цей ризик, адже контракт із ЗСУ, Нацгвардією чи Держспецтрансслужбою стає самодостатньою підставою для законного перебування.

Відтепер іноземні військовослужбовці можуть подавати для оформлення посвідки паспортний документ, строк дії якого закінчився, якщо вони зобов’язані звертатися за новим до країни-агресора. Україна офіційно визнає небезпеку звернення добровольців до органів влади РФ чи РБ і надає їм правовий захист без валідного іноземного документа.

Соціальні та медичні гарантії

Закон № 4730-IX чітко визначає обсяг прав іноземних бійців. Хоча на них не поширюється дія загального закону про соцзахист військовослужбовців у повному обсязі, вони мають право на грошове забезпечення, надання відпусток, медичну допомогу та послуги, особливості надання яких визначаються Кабінетом Міністрів.

Таким чином, іноземці та особи без громадянства, які укладають контракт із українськими військовими формуваннями, отримують визначений законом статус і комплекс правових гарантій на час служби та після її завершення. Це створює більш передбачувані та зрозумілі умови для тих, хто долучається до оборони України.

