Автомобиль передали по доверенности: нужно ли указывать его в декларации
Передача автомобиля по доверенности без заключения договора купли-продажи не означает перехода права собственности к другому лицу. Соответственно, транспортное средство и в дальнейшем считается собственностью лица, выдавшего доверенность, а потому должно быть отражено в декларации.
Речь идет о случаях, когда владелец автомобиля вместо оформления договора купли-продажи выдает другому лицу доверенность на владение, пользование и распоряжение транспортным средством и фактически получает за это денежные средства.
В разъяснениях НАПК отмечается, что сама по себе доверенность не является договором купли-продажи и не создает права собственности у лица, которое ее получило. Поэтому право собственности на автомобиль остается за доверителем.
Что необходимо указать в декларации
Если декларант передал автомобиль по доверенности и получил за это денежные средства, в декларации необходимо указать:
- в разделе 6 «Транспортные средства» — информацию об автомобиле, поскольку он продолжает находиться в собственности декларанта;
- в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — доход, полученный от лица, которому передано право распоряжения автомобилем. В поле «Вид дохода» рекомендуется выбрать «Другое» и в произвольной форме указать, что это доход от передачи права распоряжения транспортным средством.
В то же время раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» в такой ситуации не заполняется, поскольку выдача доверенности не прекращает право собственности на имущество.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.