Автомобиль передали по доверенности: нужно ли указывать его в декларации

Какие разделы декларации необходимо заполнять, если автомобиль передан другому лицу без заключения договора купли-продажи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Передача автомобиля по доверенности без заключения договора купли-продажи не означает перехода права собственности к другому лицу. Соответственно, транспортное средство и в дальнейшем считается собственностью лица, выдавшего доверенность, а потому должно быть отражено в декларации.

Речь идет о случаях, когда владелец автомобиля вместо оформления договора купли-продажи выдает другому лицу доверенность на владение, пользование и распоряжение транспортным средством и фактически получает за это денежные средства.

В разъяснениях НАПК отмечается, что сама по себе доверенность не является договором купли-продажи и не создает права собственности у лица, которое ее получило. Поэтому право собственности на автомобиль остается за доверителем.

Что необходимо указать в декларации

Если декларант передал автомобиль по доверенности и получил за это денежные средства, в декларации необходимо указать:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информацию об автомобиле, поскольку он продолжает находиться в собственности декларанта;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — доход, полученный от лица, которому передано право распоряжения автомобилем. В поле «Вид дохода» рекомендуется выбрать «Другое» и в произвольной форме указать, что это доход от передачи права распоряжения транспортным средством.

В то же время раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» в такой ситуации не заполняется, поскольку выдача доверенности не прекращает право собственности на имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.