  1. В Україні

Автомобіль передали за довіреністю: чи потрібно вказувати його у декларації

17:12, 8 травня 2026
Які розділи декларації потрібно заповнювати, якщо автомобіль передано іншій особі без укладення договору купівлі-продажу.
Передача автомобіля за довіреністю без укладення договору купівлі-продажу не означає переходу права власності до іншої особи. Відповідно, транспортний засіб і надалі вважається власністю особи, яка видала довіреність, а тому має бути відображений у декларації.

Йдеться про випадки, коли власник авто замість оформлення договору купівлі-продажу видає іншій особі довіреність на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом та фактично отримує за це кошти.

У роз’ясненнях НАЗК зазначається, що сама по собі довіреність не є договором купівлі-продажу та не створює права власності у особи, яка її отримала. Тому право власності на автомобіль залишається за довірителем.

Що потрібно вказати в декларації

Якщо декларант передав автомобіль за довіреністю та отримав за це кошти, у декларації необхідно зазначити:

  • у розділі 6 «Транспортні засоби» — інформацію про автомобіль, оскільки він продовжує перебувати у власності декларанта;
  • у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» — дохід, отриманий від особи, якій передано право розпорядження автомобілем. У полі «Вид доходу» рекомендується обрати «Інше» та у довільній формі зазначити, що це дохід від передачі права розпорядження транспортним засобом.

Водночас розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» у такій ситуації не заповнюється, оскільки видача довіреності не припиняє права власності на майно.

