ТЦК проиграл дело о лишении права управления автомобилем военнообязанного с ограниченной годностью — что стало причиной

Суд установил, что военнообязанному не направляли повестку для прохождения ВЛК, поэтому оснований для временного ограничения права управления транспортными средствами нет.

Лебединский районный суд Сумской области отказал территориальному центру комплектования и социальной поддержки в удовлетворении иска о временном ограничении права гражданина на управление транспортными средствами во время мобилизации.

Обстоятельства дела №950/703/26

Иск был обоснован тем, что ответчик, как военнообязанный, признанный ограниченно годным к военной службе в военное время, не прошел в установленный срок повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил ему требование о выполнении обязанности, но оно не было вручено из-за отсутствия адресата по месту регистрации.

Судом установлено, что ответчик состоит на воинском учете и имеет статус «ограниченно годен» в военное время. Однако территориальный центр комплектования и социальной поддержки не направил ему повестку для прохождения военно- -медицинской комиссии в порядке, определенном Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Правовая позиция суда

Суд установил, что ответчик является военнообязанным, состоит на воинском учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, по степени годности учитывается как негодящий в мирное время, ограниченно годный в военное время.

Однако территориальным центром комплектования и социальной поддержки ответчику не была направлена повестка о вызове для прохождения медицинского осмотра.

Суд пришел к выводу, что истцом не доказано неисполнение ответчиком обязанностей, предусмотренных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку такая повестка ему не направлялась. При таких обстоятельствах иск территориального центра комплектования и социальной поддержки удовлетворению не подлежит.

Решение суда

В удовлетворении иска ТЦК и СП к гражданину о временном ограничении права управления транспортными средствами отказать.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение пятнадцати дней со дня его оглашения.

