ТЦК програв справу щодо позбавлення права керування авто обмежено придатного військовозобов’язаного – що стало причиною

Суд встановив, що військовозобов’язаному не направляли повістку для проходження ВЛК, тому підстав для тимчасового обмеження права керування транспортом немає.

Лебединський районний суд Сумської області відмовив територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у задоволенні позову про тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортними засобами під час мобілізації.

Обставини справи №950/703/26

Позов був обґрунтований тим, що відповідач, як військовозобов’язаний, визнаний обмежено придатним до військової служби у воєнний час, не пройшов у встановлений строк повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав йому вимогу про виконання обов’язку, але вона не була вручена через відсутність адресата за місцем реєстрації.

Судом встановлено, що відповідач перебуває на військовому обліку та має статус обмежено придатного у воєнний час. Однак територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не направив йому повістку для проходження військово-лікарської комісії у порядку, визначеному Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Правова позиція суду

Суд встановив, що відповідач є військовозобов’язаним, перебуває на військовому обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, за ступенем придатності обліковується як непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час.

Однак територіальним центром комплектування та соціальної підтримки не було направлено відповідачу повістку про виклик для проходження медичного огляду.

Суд дійшов висновку, що позивачем не доведено невиконання відповідачем обов’язків, передбачених частиною третьою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки така повістка йому не направлялася. За таких обставин позов територіального центру комплектування та соціальної підтримки задоволенню не підлягає.

Рішення суду

У задоволенні позову ТЦК та СП до громадянина про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня його проголошення.

