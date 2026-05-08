Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

09:20, 8 мая 2026
Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.
Вопрос фактического допуска к работе остается актуальным в трудовых спорах, особенно в случаях производственных травм и получения страховых выплат, когда работник вынужден в суде доказывать существование трудовых отношений из-за отсутствия надлежащего оформления, а подходы судов к оценке таких доказательств имеют принципиальное значение для правоприменения.

В деле № 293/1073/24 от 29 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел спор об установлении факта пребывания лица в трудовых отношениях с предприятием в случае неофициального трудоустройства.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием установить факт его пребывания в трудовых отношениях с ООО на должности сварщика в период с 18 мая 2021 года по 18 июня 2021 года.

Он указывал, что фактически работал на предприятии, выполнял работы по монтажу кран-балки и другие сварочные работы на территории общества.

Во время выполнения монтажа металлоконструкций на производстве произошел несчастный случай, в результате которого истец получил тяжкие телесные повреждения. Впоследствии сведения о событии были внесены в ЕРДР по признакам нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Истец утверждал, что был допущен к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, работал с ведома руководства общества, подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка и выполнял трудовые функции по своей специальности.

Также он указывал, что проходил конкурсное тестирование на должность сварщика, предоставлял документы для трудоустройства и ездил на работу вместе с другими работниками предприятия.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что истец не предоставил надлежащих доказательств существования трудовых отношений, а показания свидетелей не могут быть самостоятельным доказательством трудоустройства.

Истец был вынужден обратиться в Верховный Суд с кассационной жалобой на судебные решения судов предыдущих инстанций.

Позиция КГС ВС

ВС напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 3 КЗоТ Украины трудовые отношения работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, регулирует законодательство о труде.

Также суд подчеркнул, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя.

В то же время Суд может признать трудовой договор заключенным при отсутствии приказа или распоряжения только при условии соблюдения других условий, необходимых для его заключения, в частности, выполнения работником обязанности по предоставлению паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, трудовой книжки, а в случаях, предусмотренных законодательством, — также документа об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и других документов, при наличии письменных или иных доказательств соблюдения этих условий, кроме показаний свидетелей.

Также ВС подчеркнул, что истец должен был соблюсти условия, необходимые для заключения трудового договора, а именно составить заявление о приеме его на работу, подать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и т. п.

КГС ВС заявил: «Установление факта наличия трудовых отношений между работником и работодателем возможно при установлении выполнения работником трудовых функций, подчинения работника правилам внутреннего трудового распорядка, обеспечения работнику условий труда и выплаты вознаграждения за выполненную работу».

Суд учел, что при установлении факта трудовых отношений следует учитывать концепцию скрытого трудоустройства (deemed employment), которая нашла свое воплощение в Рекомендациях Международной организации труда 2006 года № 198 «О трудовых отношениях», в которых указано, что государства-члены указанной организации должны предусмотреть возможность определения в своих законодательных и нормативно-правовых актах или иных средствах конкретных признаков существования трудовых правоотношений.

Следовательно, установление обстоятельств в совокупности может свидетельствовать о наличии трудовых отношений, однако апелляционный суд не дал надлежащей правовой оценки представленным сторонами доказательствам и показаниям свидетелей, которые могут указывать на взаимоотношения между ООО и истцом как основанные на трудовом договоре.

Суд подчеркнул, что апелляционный суд не выяснил характер правоотношений, возникших между сторонами, не указал, какие именно правоотношения возникли между истцом и ответчиком. Суд также не выяснил, выполнял ли истец работу на предприятии ответчика на основании гражданско-правового договора. По существу спор между сторонами не разрешен и характер правоотношений между сторонами не установлен.

Таким образом, КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение, указав, что апелляционный суд формально оценил доказательства и не исследовал надлежащим образом обстоятельства фактического выполнения истцом работы на предприятии ответчика.

Верховный Суд подтвердил, что наличие трудовых отношений может устанавливаться не только по формальному оформлению, но и по фактическим признакам, в частности выполнению работником трудовых функций, подчинению правилам внутреннего трудового распорядка, обеспечению условий труда и выплате вознаграждения за выполненную работу. Суд не может отказать в признании трудовых отношений только из-за отсутствия надлежащего документального оформления, если в деле имеются достаточные доказательства их фактического существования, особенно в спорах, связанных с производственными травмами.

