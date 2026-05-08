  1. Законодательство
  2. / В Украине

Гагаузов могут официально признать коренным народом Украины

16:32, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутаты предлагают законодательно закрепить статус гагаузов как коренного народа.
Гагаузов могут официально признать коренным народом Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О коренных народах Украины» относительно признания гагаузов коренным народом Украины».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект получил №15223 и был зарегистрирован 8 мая 2026 года.

В настоящее время текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Гагаузы в Украине являются этническим меньшинством, которое проживает преимущественно в Одесской области. Это тюркоязычный народ, исповедующий православное христианство.

Гагаузское сообщество считают своеобразным культурным звеном между Украиной и тюркским миром, в частности Турцией и Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]