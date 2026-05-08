Гагаузов могут официально признать коренным народом Украины

Депутаты предлагают законодательно закрепить статус гагаузов как коренного народа.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О коренных народах Украины» относительно признания гагаузов коренным народом Украины».

Законопроект получил №15223 и был зарегистрирован 8 мая 2026 года.

В настоящее время текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Гагаузы в Украине являются этническим меньшинством, которое проживает преимущественно в Одесской области. Это тюркоязычный народ, исповедующий православное христианство.

Гагаузское сообщество считают своеобразным культурным звеном между Украиной и тюркским миром, в частности Турцией и Азербайджаном.

