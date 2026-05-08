  1. Законодавство
  2. / В Україні

Гагаузів можуть офіційно визнати корінним народом України

16:32, 8 травня 2026
Депутати пропонують законодавчо закріпити статус гагаузів як корінного народу.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про корінні народи України» щодо визнання гагаузів корінним народом України».

Законопроєкт отримав №15223 та був зареєстрований 8 травня 2026 року.

Наразі текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній.

Гагаузи в Україні є етнічною меншиною, яка проживає переважно в Одеській області. Це тюркомовний народ, який сповідує православне християнство.

Гагаузьку спільноту вважають своєрідною культурною ланкою між Україною та тюркським світом, зокрема Туреччиною й Азербайджаном.

Верховна Рада України законопроект

