Гагаузів можуть офіційно визнати корінним народом України
16:32, 8 травня 2026
Депутати пропонують законодавчо закріпити статус гагаузів як корінного народу.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про корінні народи України» щодо визнання гагаузів корінним народом України».
Законопроєкт отримав №15223 та був зареєстрований 8 травня 2026 року.
Наразі текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній.
Гагаузи в Україні є етнічною меншиною, яка проживає переважно в Одеській області. Це тюркомовний народ, який сповідує православне християнство.
Гагаузьку спільноту вважають своєрідною культурною ланкою між Україною та тюркським світом, зокрема Туреччиною й Азербайджаном.
