Суд ЕС признал незаконным отказ беженцам в социальных выплатах из-за требования прожить 10 лет в Италии

Орган соцзащиты не только прекратил выплаты заявителю, но и потребовал вернуть уже полученные средства.

Суд Европейского Союза постановил, что Италия незаконно лишила мигранта социальной помощи из-за требования прожить в стране не менее 10 лет. Европейские судьи подчеркнули: люди, получившие международную защиту, имеют право на социальную поддержку на равных условиях с гражданами страны, а государства не могут искусственно ограничивать этот доступ длительными требованиями относительно проживания.

Решение может повлиять на тысячи аналогичных дел в странах ЕС, где в последние годы ужесточали правила доступа мигрантов и беженцев к социальным выплатам, передает Courthouse News.

О чем было дело

Гражданин другого государства, которого в материалах дела называют KH, прибыл в Италию в 2011 году, спасаясь от опасности в своей стране. Позже Италия предоставила ему так называемую дополнительную защиту — это статус для людей, которым угрожает серьезная опасность в случае возвращения домой.

После получения разрешения на проживание мужчина оформил помощь по программе «гражданского дохода» (citizens’ income). Это итальянская государственная программа поддержки малообеспеченных, которая предусматривает не только ежемесячные выплаты, но и помощь в поиске работы, профессиональном обучении и социальной адаптации.

Однако в 2021 году итальянский орган соцзащиты прекратил выплаты. Причина — мужчина не выполнил одно из главных условий программы: необходимо было прожить в Италии не менее 10 лет, причем последние два года — непрерывно.

Более того, от него потребовали вернуть деньги, которые уже были выплачены ранее.

Что сказал Суд ЕС

KH обратился в суд в Италии, утверждая, что такое требование противоречит законодательству ЕС. Итальянский суд передал дело на рассмотрение Суда Европейского Союза.

Суд в Люксембурге стал на сторону заявителя.

Европейские судьи пояснили: если человек получил международную защиту, государство не может ставить его в худшее положение только потому, что он не прожил в стране много лет.

Суд отдельно подчеркнул, что программа «гражданского дохода» — это не просто социальная выплата. Она также связана с трудоустройством и интеграцией человека в общество. А следовательно, правила ЕС о равном отношении к беженцам и людям под международной защитой здесь действуют в полной мере.

Италия пыталась доказать, что имеет право устанавливать более жесткие условия доступа, поскольку программа направлена не только на выплаты, но и на интеграцию в рынок труда. Однако Суд ЕС этот аргумент отклонил.

Суд увидел скрытую дискриминацию

Судьи также обратили внимание: формально правило о 10 годах проживания одинаково для всех, но на практике именно беженцы и мигранты страдают от него больше всего.

Ведь граждане Италии обычно всю жизнь проживают в стране, тогда как люди, которые были вынуждены бежать от войны или преследований, физически не могут выполнить такое требование сразу после получения защиты.

Поэтому Суд ЕС фактически признал такое правило косвенной дискриминацией.

