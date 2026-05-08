  1. В мире

Суд ЕС признал незаконным отказ беженцам в социальных выплатах из-за требования прожить 10 лет в Италии

15:42, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Орган соцзащиты не только прекратил выплаты заявителю, но и потребовал вернуть уже полученные средства.
Суд ЕС признал незаконным отказ беженцам в социальных выплатах из-за требования прожить 10 лет в Италии
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Европейского Союза постановил, что Италия незаконно лишила мигранта социальной помощи из-за требования прожить в стране не менее 10 лет. Европейские судьи подчеркнули: люди, получившие международную защиту, имеют право на социальную поддержку на равных условиях с гражданами страны, а государства не могут искусственно ограничивать этот доступ длительными требованиями относительно проживания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение может повлиять на тысячи аналогичных дел в странах ЕС, где в последние годы ужесточали правила доступа мигрантов и беженцев к социальным выплатам, передает Courthouse News.

О чем было дело

Гражданин другого государства, которого в материалах дела называют KH, прибыл в Италию в 2011 году, спасаясь от опасности в своей стране. Позже Италия предоставила ему так называемую дополнительную защиту — это статус для людей, которым угрожает серьезная опасность в случае возвращения домой.

После получения разрешения на проживание мужчина оформил помощь по программе «гражданского дохода» (citizens’ income). Это итальянская государственная программа поддержки малообеспеченных, которая предусматривает не только ежемесячные выплаты, но и помощь в поиске работы, профессиональном обучении и социальной адаптации.

Однако в 2021 году итальянский орган соцзащиты прекратил выплаты. Причина — мужчина не выполнил одно из главных условий программы: необходимо было прожить в Италии не менее 10 лет, причем последние два года — непрерывно.

Более того, от него потребовали вернуть деньги, которые уже были выплачены ранее.

Что сказал Суд ЕС

KH обратился в суд в Италии, утверждая, что такое требование противоречит законодательству ЕС. Итальянский суд передал дело на рассмотрение Суда Европейского Союза.

Суд в Люксембурге стал на сторону заявителя.

Европейские судьи пояснили: если человек получил международную защиту, государство не может ставить его в худшее положение только потому, что он не прожил в стране много лет.

Суд отдельно подчеркнул, что программа «гражданского дохода» — это не просто социальная выплата. Она также связана с трудоустройством и интеграцией человека в общество. А следовательно, правила ЕС о равном отношении к беженцам и людям под международной защитой здесь действуют в полной мере.

Италия пыталась доказать, что имеет право устанавливать более жесткие условия доступа, поскольку программа направлена не только на выплаты, но и на интеграцию в рынок труда. Однако Суд ЕС этот аргумент отклонил.

Суд увидел скрытую дискриминацию

Судьи также обратили внимание: формально правило о 10 годах проживания одинаково для всех, но на практике именно беженцы и мигранты страдают от него больше всего.

Ведь граждане Италии обычно всю жизнь проживают в стране, тогда как люди, которые были вынуждены бежать от войны или преследований, физически не могут выполнить такое требование сразу после получения защиты.

Поэтому Суд ЕС фактически признал такое правило косвенной дискриминацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕС беженец Италия Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]