Суд ЄС визнав незаконною відмову біженцям у соцвиплатах через вимогу прожити 10 років в Італії

Орган соцзахисту не лише припинив виплати заявнику, а й вимагав повернути вже отримані кошти.

Суд Європейського Союзу постановив, що Італія незаконно позбавила мігранта соціальної допомоги через вимогу прожити в країні не менше 10 років. Європейські судді наголосили: люди, які отримали міжнародний захист, мають право на соціальну підтримку на рівних умовах із громадянами країни, а держави не можуть штучно обмежувати цей доступ тривалими вимогами щодо проживання.

Рішення може вплинути на тисячі аналогічних справ у країнах ЄС, де останніми роками посилювали правила доступу мігрантів і біженців до соціальних виплат, передає Courthouse News.

Про що була справа

Громадянин іншої держави, якого в матеріалах справи називають KH, прибув до Італії у 2011 році, рятуючись від небезпеки у своїй країні. Пізніше Італія надала йому так званий додатковий захист — це статус для людей, яким загрожує серйозна небезпека у разі повернення додому.

Після отримання дозволу на проживання чоловік оформив допомогу за програмою «громадянського доходу» (citizens’ income). Це італійська державна програма підтримки малозабезпечених, яка передбачає не лише щомісячні виплати, а й допомогу з пошуком роботи, професійним навчанням та соціальною адаптацією.

Однак у 2021 році італійський орган соцзахисту припинив виплати. Причина — чоловік не виконав одну з головних умов програми: потрібно було прожити в Італії щонайменше 10 років, причому останні два роки — безперервно.

Більше того, від нього вимагали повернути гроші, які вже були виплачені раніше.

Що сказав Суд ЄС

KH звернувся до суду в Італії, стверджуючи, що така вимога суперечить законодавству ЄС. Італійський суд передав справу на розгляд Суду Європейського Союзу.

Суд у Люксембурзі став на бік заявника.

Європейські судді пояснили: якщо людина отримала міжнародний захист, держава не може ставити її у гірше становище лише тому, що вона не прожила в країні багато років.

Суд окремо підкреслив, що програма «громадянського доходу» — це не просто соціальна виплата. Вона також пов’язана з працевлаштуванням та інтеграцією людини в суспільство. А отже, правила ЄС про рівне ставлення до біженців і людей під міжнародним захистом тут діють повною мірою.

Італія намагалася довести, що має право встановлювати жорсткіші умови доступу, оскільки програма спрямована не лише на виплати, а й на інтеграцію в ринок праці. Проте Суд ЄС цей аргумент відхилив.

Суд побачив приховану дискримінацію

Судді також звернули увагу: формально правило про 10 років проживання однакове для всіх, але на практиці саме біженці та мігранти страждають від нього найбільше.

Адже громадяни Італії зазвичай усе життя проживають у країні, тоді як люди, які були змушені тікати від війни чи переслідувань, фізично не можуть виконати таку вимогу одразу після отримання захисту.

Тому Суд ЄС фактично визнав таке правило непрямою дискримінацією.

