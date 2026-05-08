В Запорожье пьяный военнослужащий открыл стрельбу возле магазина — ранены подросток и мужчина

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу в Шевченковском районе города и ранил двух человек. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 21:00. Полиция получила сообщение о стрельбе и оперативно прибыла на место происшествия.

Правоохранители установили, что конфликт возник в местном магазине. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя грубо и вызывающе, что вызвало возмущение других покупателей.

После выхода из магазина между мужчиной и тремя другими участниками конфликта возникла драка. Во время стычки фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате стрельбы ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. До прибытия наряда его удерживал оперативник уголовного розыска, который в нерабочее время услышал выстрелы и отреагировал на инцидент.

По данным полиции, задержанный является военнослужащим 1983 года рождения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют хулиганство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

