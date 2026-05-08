  1. В Украине

В Запорожье пьяный военнослужащий открыл стрельбу возле магазина — ранены подросток и мужчина

15:24, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция задержала мужчину, который во время драки выстрелил из пистолета в нескольких человек.
В Запорожье пьяный военнослужащий открыл стрельбу возле магазина — ранены подросток и мужчина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу в Шевченковском районе города и ранил двух человек. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительным данным, инцидент произошел около 21:00. Полиция получила сообщение о стрельбе и оперативно прибыла на место происшествия.

Правоохранители установили, что конфликт возник в местном магазине. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя грубо и вызывающе, что вызвало возмущение других покупателей.

После выхода из магазина между мужчиной и тремя другими участниками конфликта возникла драка. Во время стычки фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате стрельбы ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. До прибытия наряда его удерживал оперативник уголовного розыска, который в нерабочее время услышал выстрелы и отреагировал на инцидент.

По данным полиции, задержанный является военнослужащим 1983 года рождения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют хулиганство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция военные Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]