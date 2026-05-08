У Запоріжжі нетверезий військовий відкрив стрілянину біля магазину – поранені підліток і чоловік

Поліція затримала чоловіка, який під час бійки вистрілив у кількох людей із пістолета.

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в Шевченківському районі міста та поранив двох людей. Про це повідомили в поліції Запорізької області.

За попередніми даними, інцидент стався близько 21:00. Поліція отримала повідомлення про стрілянину та оперативно прибула на місце події.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник у місцевому магазині. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився грубо та зухвало, що викликало обурення інших покупців.

Після виходу з магазину між чоловіком та трьома іншими учасниками конфлікту виникла бійка. Під час сутички фігурант дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів.

У результаті стрілянини поранення отримали 17-річний підліток та 33-річний чоловік. Обох потерпілих госпіталізували.

Поліцейські затримали підозрюваного неподалік місця події. До прибуття наряду його утримував оперативник карного розшуку, який у позаслужбовий час почув постріли та відреагував на інцидент.

За даними поліції, затриманий є військовослужбовцем 1983 року народження.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують хуліганство за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

