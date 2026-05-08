Верховный Суд разъяснил, как правильно доказывать убытки по договору субаренды

Смета восстановительных работ и фото повреждений сами по себе не подтверждают ни размер убытков, ни площадь загрязнения территории.

Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного хозяйственного суда, который отказал ФЛП во взыскании более 1,6 млн грн убытков с субарендатора из-за загрязнения асфальтированной территории горюче-смазочными материалами. Суд пришел к выводу, что истица не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами наличие и размер заявленных убытков, а также не соблюла предусмотренную договором процедуру фиксации повреждений и определения ущерба.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда подчеркнула, что сама по себе смета восстановительных работ и вывод экспертизы о ее соответствии строительным нормам не являются достаточным подтверждением размера убытков. Истец должен доказать все элементы гражданского правонарушения — факт нарушения, наличие убытков, их размер, причинную связь между действиями ответчика и ущербом, а также вину должника.

Обстоятельства дела №903/870/25

ФЛП и ООО в сентябре 2024 года заключили договор субаренды части территории с асфальтированным покрытием в Волынской области для стоянки 59 автомобилей. Договор предусматривал, что транспортные средства должны быть технически исправными и без утечек горюче-смазочных материалов. В случае ухудшения состояния покрытия субарендатор обязался за собственный счет провести ремонт и вернуть территорию в надлежащем состоянии.

После завершения пользования стороны подписали акт возврата территории, в котором зафиксировали локальные загрязнения в виде следов смазочных материалов. Истица заказала расчет стоимости восстановления покрытия. Подрядчик определил площадь загрязнения в 1950 кв. м, а стоимость работ — в 1,668 млн грн. После этого была проведена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила соответствие сметной документации строительным нормам.

На основании этих документов ФЛП обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании убытков.

Что решили суды

Хозяйственный суд Волынской области частично удовлетворил иск и взыскал с ООО более 1,66 млн грн убытков. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик ненадлежащим образом эксплуатировал территорию и причинил истице убытки, связанные с необходимостью восстановления асфальтного покрытия.

Однако апелляционный хозяйственный суд это решение отменил и полностью отказал в иске. Апелляция обратила внимание, что в договоре и актах приема-передачи стороны не определили площадь территории, переданной в субаренду, а план-схема также не содержала таких данных. Кроме того, истица не выполнила согласованную сторонами процедуру определения убытков: не создала комиссию для фиксации повреждений и не оформила соответствующий акт, как это было предусмотрено договором.

Суд также отметил, что экспертиза подтвердила лишь соответствие сметной документации строительным нормам, но не устанавливала фактический размер убытков, площадь повреждения или причинную связь между действиями ответчика и заявленным ущербом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами апелляции и оставил ее постановление без изменений. Суд подчеркнул, что определение площади поврежденной территории имело ключевое значение для расчета суммы убытков, однако эта площадь не была надлежащим образом зафиксирована ни в договоре, ни в актах, ни в иных надлежащих доказательствах.

Кассационный хозяйственный суд также обратил внимание, что договор субаренды содержал согласованный сторонами порядок фиксации повреждений и определения убытков, однако истица этот механизм не соблюла.

Отдельно Верховный Суд отметил, что доводы кассационной жалобы фактически сводились к несогласию с оценкой доказательств, данной апелляционным судом, тогда как переоценка доказательств не относится к полномочиям кассационной инстанции.

В итоге кассационную жалобу ФЛП оставили без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

