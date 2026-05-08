  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив, як правильно доводити збитки за договором суборенди

16:18, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошторис відновлювальних робіт і фото пошкоджень самі по собі не підтверджують ані розмір збитків, ані площу забруднення території.
Верховний Суд роз’яснив, як правильно доводити збитки за договором суборенди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд залишив у силі рішення апеляційного господарського суду, який відмовив ФОП у стягненні понад 1,6 млн грн збитків із суборендаря через забруднення асфальтованої території паливно-мастильними матеріалами. Суд дійшов висновку, що позивачка не довела належними та допустимими доказами наявність і розмір заявлених збитків, а також не дотрималася передбаченої договором процедури фіксації пошкоджень та визначення шкоди.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду наголосила, що сам по собі кошторис відновлювальних робіт і висновок експертизи про його відповідність будівельним нормам не є достатнім підтвердженням розміру збитків. Позивач має довести всі елементи цивільного правопорушення — факт порушення, наявність збитків, їх розмір, причинний зв’язок між діями відповідача та шкодою, а також вину боржника.

Обставини справи №903/870/25

ФОП та ТОВ у вересні 2024 року уклали договір суборенди частини території з асфальтованим покриттям у Волинській області для стоянки 59 автомобілів. Договором передбачалося, що транспортні засоби мають бути технічно справними та без витоків паливно-мастильних матеріалів. У разі погіршення стану покриття суборендар зобов’язувався власним коштом провести ремонт і повернути територію в належному стані.

Після завершення користування сторони підписали акт повернення території, у якому зафіксували локальні забруднення у вигляді слідів мастильних матеріалів. Позивачка замовила розрахунок вартості відновлення покриття. Підрядник визначив площу забруднення у 1950 кв. м, а вартість робіт — у 1,668 млн грн. Після цього була проведена будівельно-технічна експертиза, яка підтвердила відповідність кошторисної документації будівельним нормам.

На підставі цих документів ФОП звернулася до господарського суду з позовом про стягнення збитків.

Що вирішили суди

Господарський суд Волинської області частково задовольнив позов і стягнув із ТОВ понад 1,66 млн грн збитків. Суд першої інстанції дійшов висновку, що відповідач неналежно експлуатував територію та завдав позивачці збитків, пов’язаних із необхідністю відновлення асфальтного покриття.

Однак апеляційний господарський суд це рішення скасував і повністю відмовив у позові. Апеляція звернула увагу, що в договорі та актах приймання-передачі сторони не визначили площу території, переданої в суборенду, а план-схема також не містила таких даних. Крім того, позивачка не виконала погоджену сторонами процедуру визначення збитків: не створила комісію для фіксації пошкоджень та не оформила відповідний акт, як це було передбачено договором.

Суд також зазначив, що експертиза підтвердила лише відповідність кошторисної документації будівельним нормам, але не встановлювала фактичний розмір збитків, площу пошкодження чи причинний зв’язок між діями відповідача та заявленою шкодою.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками апеляції та залишив її постанову без змін. Суд підкреслив, що визначення площі пошкодженої території мало ключове значення для розрахунку суми збитків, однак ця площа не була належним чином зафіксована ані в договорі, ані в актах, ані в інших належних доказах.

Касаційний господарський суд також звернув увагу, що договір суборенди містив погоджений сторонами порядок фіксації пошкоджень та визначення збитків, однак позивачка цього механізму не дотрималася.

Окремо Верховний Суд зазначив, що доводи касаційної скарги фактично зводилися до незгоди з оцінкою доказів, наданою апеляційним судом, тоді як переоцінка доказів не належить до повноважень касаційної інстанції.

У підсумку касаційну скаргу ФОП залишили без задоволення, а постанову апеляційного суду — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]