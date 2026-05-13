Более 1700 человек на карантине: во Франции круизный лайнер изолировали из-за вспышки норовируса

В Бордо власти ввели карантин на круизном лайнере Ambition после обнаружения симптомов норовирусной инфекции у десятков пассажиров и членов экипажа; один пассажир скончался.

Во французском городе Бордо на карантине оказались более 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition после подозрения на вспышку норовируса. Об этом сообщает The Guardian.

Судно прибыло в порт Бордо, где местные власти приняли решение о его изоляции. На борту зафиксировано не менее 50 человек с симптомами, характерными для норовирусной инфекции, в частности рвота и сильная диарея.

Круизный оператор Ambassador Cruise Line подтвердил, что у части пассажиров и членов экипажа во время 14-дневного путешествия по побережью Франции и Испании появились признаки желудочно-кишечного заболевания. По данным компании, симптомы начали фиксировать еще после отправления лайнера из Ливерпуля.

Всего на борту зарегистрировано 49 активных случаев кишечной инфекции, что составляет менее 3% от всех людей на судне.

Оператор заявил, что относится к ситуации «чрезвычайно серьезно» и ввел усиленные санитарные меры и профилактические протоколы. Французские органы здравоохранения также инициировали проверку судна и его медицинской документации, а образцы направлены на анализ в университетскую больницу Бордо. Предварительные результаты ожидаются не ранее чем через шесть часов.

В компании подчеркнули, что выявленное заболевание не связано с отдельной вспышкой хантавируса, о которой ранее сообщалось в СМИ.

В настоящее время тестирование продолжается, запланированные мероприятия отменены, а пассажирам пообещали полную компенсацию. Высадка людей будет разрешена только после получения соответствующего разрешения медицинских служб.

