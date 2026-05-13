Понад 1700 людей на карантині: у Франції круїзний лайнер ізолювали через спалах норовірусу

У Бордо влада запровадила ізоляцію круїзного лайнера Ambition після виявлення симптомів норовірусної інфекції у десятків пасажирів та членів екіпажу, один пасажир помер.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У французькому місті Бордо на карантині опинилися понад 1700 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Ambition після підозри на спалах норовірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Судно прибуло до порту Бордо, де місцева влада ухвалила рішення про його ізоляцію. На борту зафіксовано щонайменше 50 осіб із симптомами, характерними для норовірусної інфекції, зокрема блювання та сильна діарея.

Круїзний оператор Ambassador Cruise Line підтвердив, що у частини пасажирів і членів екіпажу під час 14-денної подорожі узбережжям Франції та Іспанії з’явилися ознаки шлунково-кишкового захворювання. За даними компанії, симптоми почали фіксувати ще після відправлення лайнера з Ліверпуля.

Загалом на борту зареєстровано 49 активних випадків кишкової інфекції, що становить менше ніж 3% від усіх людей на судні.

Оператор заявив, що ставиться до ситуації «надзвичайно серйозно» та запровадив посилені санітарні заходи і профілактичні протоколи. Французькі органи охорони здоров’я також ініціювали перевірку судна та його медичної документації, а зразки направлено на аналіз до університетської лікарні Бордо. Попередні результати очікуються щонайменше через шість годин.

У компанії наголосили, що виявлене захворювання не пов’язане з окремим спалахом хантавірусу, про який повідомлялося раніше в медіа.

Наразі тестування триває, заплановані заходи скасовані, а пасажирам пообіцяли повне відшкодування. Висадка людей буде дозволена лише після відповідного дозволу медичних служб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.