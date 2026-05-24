В Польше группа мужчин избила 20-летнего украинца, потому что он не смог спеть польские песни

13:55, 24 мая 2026
Польская полиция разыскивает мужчин, напавших на украинца.
В Польше четверо мужчин избили 20-летнего украинца. Злоумышленники напали на парня, потому что он не смог спеть польские песни, пишет TVN24.

Издание отмечает, что инцидент произошел 8 мая в Радоме. К украинцу подошли четверо мужчин и призвали его петь песни на польском языке.

Представитель прокуратуры Анета Годзь заявила, что потерпевший не смог этого сделать, поэтому мужчины начали оскорблять его и унижать по национальному признаку, а затем избили.

В преступлении подозревают 38-летнего мужчину.

Кроме того, правоохранители установили личности еще трех мужчин, которые, вероятно, были причастны к инциденту. По словам представительницы, «полиция примет все меры для их задержания».

Польша Украина

