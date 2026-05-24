  1. У світі

У Польщі група чоловіків побила 20-річного українця, бо той не зміг заспівати польські пісні

13:55, 24 травня 2026
Польська поліція розшукує чоловіків, які напали на українця.
У Польщі четверо чоловіків побили 20-річного українця. Зловмисники напали на хлопця, бо той зміг заспівати польські пісні, пише TVN24.

Видання зазначає, що інцидент стався 8 травня у Радомі. До українця підійшли четверо чоловіків та закликали його співати пісні польською мовою.

Речниця прокуратури Анета Ґодзь заявила, що потерпілий не зміг цього зробити, тому чоловіки почали ображати його і пригнічувати за національність, а згодом його побили.

У злочині підозрюють 38-річного чоловіка.

Крім того, правоохоронці встановила імена ще трьох чоловіків, які ймовірно були причетні до інциденту. За словами речниці, «поліція вживе всіх заходів для їхнього затримання».

Польща Україна

