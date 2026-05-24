У Польщі група чоловіків побила 20-річного українця, бо той не зміг заспівати польські пісні
У Польщі четверо чоловіків побили 20-річного українця. Зловмисники напали на хлопця, бо той зміг заспівати польські пісні, пише TVN24.
Видання зазначає, що інцидент стався 8 травня у Радомі. До українця підійшли четверо чоловіків та закликали його співати пісні польською мовою.
Речниця прокуратури Анета Ґодзь заявила, що потерпілий не зміг цього зробити, тому чоловіки почали ображати його і пригнічувати за національність, а згодом його побили.
У злочині підозрюють 38-річного чоловіка.
Крім того, правоохоронці встановила імена ще трьох чоловіків, які ймовірно були причетні до інциденту. За словами речниці, «поліція вживе всіх заходів для їхнього затримання».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.