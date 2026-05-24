В Австралии 2-летний мальчик оказался в реанимации после вдыхания порошка для декора тортов

Мальчика пришлось ввести в искусственную кому после того, как металлическая пыль осела в его легких и дыхательных путях.

В Австралии срочно отозвали популярный декоративный порошок для тортов после того, как двухлетний ребенок оказался в реанимации из-за случайного вдыхания вещества. Мальчика пришлось ввести в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь.

История произошла в штате Квинсленд. Мать мальчика, кондитер Кэти Робинсон, готовила дома праздничный торт в стиле мультсериала Bluey. Пока женщина работала, ее сын Дасти играл рядом и случайно открыл баночку с золотистым блестящим порошком для декора.

Вскоре ребенку стало плохо. «Он начал кашлять, почти не реагировал, глаза закатывались, ему было тяжело дышать», — рассказала мать, передает Independent.

Мальчика срочно госпитализировали в детскую больницу. Врачи обнаружили, что мелкие частицы металла осели в легких и дыхательных путях ребенка. Медикам пришлось проводить экстренную очистку легких, после чего мальчика ввели в искусственную кому.

По словам врачей, порошок содержал медь и цинк. Эти вещества могут быть опасными, если их вдохнуть или проглотить. Особенно рискованными они являются для маленьких детей, поскольку металлические частицы плохо выводятся из организма.

Сейчас ребенка уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчик постепенно выздоравливает, однако врачи пока не могут исключить долгосрочных последствий для здоровья.

После инцидента австралийские власти объявили срочный отзыв продукта по всей стране. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) призвала людей немедленно прекратить использование этого декора, держать его подальше от детей и вернуть в магазины.

Речь идет о металлическом порошке для декора тортов бренда Crumb Australia. Под отзыв попали сразу пять цветов: Rose Gold, Fiery Copper, Dior Gold, Platinum Silver и Champagne Gold.

На упаковке продукта было указано, что он «нетоксичный» и предназначен для декорирования «съемных элементов торта». В то же время мать пострадавшего мальчика подчеркнула: товар продавался рядом с обычными съедобными украшениями для выпечки, из-за чего покупатели могли воспринимать его как безопасный пищевой декор.

В компании-поставщике заявили, что порошок не предназначался для употребления, а должен был использоваться только для украшения декоративных элементов, которые снимают перед употреблением торта.

