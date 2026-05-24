В Австралії 2-річний хлопчик опинився в реанімації після вдихання порошку для декору тортів

Хлопчика довелося вводити у штучну кому після того, як металевий пил осів у його легенях та дихальних шляхах.

В Австралії терміново відкликали популярний декоративний порошок для тортів після того, як дворічна дитина опинилася у реанімації через випадкове вдихання речовини. Хлопчика довелося вводити у штучну кому, аби врятувати йому життя.

Історія сталася у штаті Квінсленд. Мати хлопчика, кондитерка Кеті Робінсон, готувала вдома святковий торт у стилі мультсеріалу Bluey. Поки жінка працювала, її син Дасті грався поруч і випадково відкрив баночку із золотистим блискучим порошком для декору.

Невдовзі дитині стало погано. «Він почав кашляти, майже не реагував, очі закочувалися, йому було важко дихати», — розповіла мати, передає Independent.

Хлопчика терміново госпіталізували до дитячої лікарні. Лікарі виявили, що дрібні частинки металу осіли у легенях та дихальних шляхах дитини. Медикам довелося проводити екстрене очищення легень, після чого хлопчика ввели у штучну кому.

За словами лікарів, порошок містив мідь та цинк. Ці речовини можуть бути небезпечними, якщо їх вдихнути або проковтнути. Особливо ризикованими вони є для маленьких дітей, адже металеві частинки погано виводяться з організму.

Зараз дитину вже відключили від апарату штучної вентиляції легень. Хлопчик поступово одужує, однак лікарі поки не можуть виключити довгострокових наслідків для здоров’я.

Після інциденту австралійська влада оголосила термінове відкликання продукту по всій країні. Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) закликала людей негайно припинити використання цього декору, тримати його подалі від дітей та повернути до магазинів.

Йдеться про металевий порошок для декору тортів бренду Crumb Australia. Під відкликання потрапили одразу п’ять кольорів: Rose Gold, Fiery Copper, Dior Gold, Platinum Silver та Champagne Gold.

На упаковці продукту було зазначено, що він «нетоксичний» і призначений для декорування «знімних елементів торта». Водночас мати постраждалого хлопчика наголосила: товар продавався поруч зі звичайними їстівними прикрасами для випічки, через що покупці могли сприймати його як безпечний харчовий декор.

У компанії-постачальнику заявили, що порошок не призначався для споживання, а мав використовуватися лише для прикрашання декоративних елементів, які знімають перед вживанням торта.

