  1. У світі

В Австралії 2-річний хлопчик опинився в реанімації після вдихання порошку для декору тортів

19:06, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопчика довелося вводити у штучну кому після того, як металевий пил осів у його легенях та дихальних шляхах.
В Австралії 2-річний хлопчик опинився в реанімації після вдихання порошку для декору тортів
Коллаж: SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австралії терміново відкликали популярний декоративний порошок для тортів після того, як дворічна дитина опинилася у реанімації через випадкове вдихання речовини. Хлопчика довелося вводити у штучну кому, аби врятувати йому життя.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Історія сталася у штаті Квінсленд. Мати хлопчика, кондитерка Кеті Робінсон, готувала вдома святковий торт у стилі мультсеріалу Bluey. Поки жінка працювала, її син Дасті грався поруч і випадково відкрив баночку із золотистим блискучим порошком для декору.

Невдовзі дитині стало погано. «Він почав кашляти, майже не реагував, очі закочувалися, йому було важко дихати», — розповіла мати, передає Independent.

Хлопчика терміново госпіталізували до дитячої лікарні. Лікарі виявили, що дрібні частинки металу осіли у легенях та дихальних шляхах дитини. Медикам довелося проводити екстрене очищення легень, після чого хлопчика ввели у штучну кому.

За словами лікарів, порошок містив мідь та цинк. Ці речовини можуть бути небезпечними, якщо їх вдихнути або проковтнути. Особливо ризикованими вони є для маленьких дітей, адже металеві частинки погано виводяться з організму.

Зараз дитину вже відключили від апарату штучної вентиляції легень. Хлопчик поступово одужує, однак лікарі поки не можуть виключити довгострокових наслідків для здоров’я.

Після інциденту австралійська влада оголосила термінове відкликання продукту по всій країні. Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) закликала людей негайно припинити використання цього декору, тримати його подалі від дітей та повернути до магазинів.

Йдеться про металевий порошок для декору тортів бренду Crumb Australia. Під відкликання потрапили одразу п’ять кольорів: Rose Gold, Fiery Copper, Dior Gold, Platinum Silver та Champagne Gold.

На упаковці продукту було зазначено, що він «нетоксичний» і призначений для декорування «знімних елементів торта». Водночас мати постраждалого хлопчика наголосила: товар продавався поруч зі звичайними їстівними прикрасами для випічки, через що покупці могли сприймати його як безпечний харчовий декор.

У компанії-постачальнику заявили, що порошок не призначався для споживання, а мав використовуватися лише для прикрашання декоративних елементів, які знімають перед вживанням торта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Австралія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]