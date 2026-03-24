BMG подала в суд на Anthropic за обучение чат-бота на музыке Джастина Бибера, Бруно Марса и Rolling Stones

07:18, 24 марта 2026
Компания заявляет, что чат-бот Claude обучали на текстах хитов без разрешения авторов.
BMG подала в суд на Anthropic за обучение чат-бота на музыке Джастина Бибера, Бруно Марса и Rolling Stones
Фото: shutterstock
Компания по управлению музыкальными правами BMG подала иск против Anthropic, обвинив разработчика искусственного интеллекта в «грубом нарушении прав» авторов песен — от лауреатов премии «Грэмми» до молодых исполнителей, пишет издание Rolling Stone.

В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, BMG утверждает, что Anthropic использовала тексты песен таких артистов, как Джастин Бибер, Бруно Марс, Ариана Гранде и группа The Rolling Stones, для обучения своего чат-бота Claude без соответствующего разрешения. Компания также заявляет, что нарушения начались еще с момента основания Anthropic, когда она якобы использовала автоматизированные инструменты для сбора данных с открытых сайтов и нелегальных онлайн-библиотек.

«Незаконная деятельность Anthropic не ограничивается этими многочисленными прямыми нарушениями», — говорится в иске. «Anthropic также способствует, поощряет и получает прибыль от нарушения авторских прав своими лицензиатами и пользователями моделей Claude». В иске отмечается, что компания несет также косвенную ответственность за соучастие и опосредованное нарушение авторских прав.

В 47-страничной жалобе BMG утверждает, что Anthropic прямо обучала свои модели на музыке из каталога компании, поскольку Claude способен предоставлять пользователям полные или значительные части популярных песен, в частности «Uptown Funk» Бруно Марса, «You Can’t Always Get What You Want» группы The Rolling Stones и «What A Wonderful World» Луи Армстронга.

«BMG никогда не предоставляла Anthropic разрешения на использование своих защищенных авторским правом композиций в связи с Claude», — отмечается в иске. Также указано, что компания не ответила на письмо с требованием прекратить нарушения, направленное в декабре 2025 года, и не вступила в переговоры о лицензировании.

BMG подчеркивает, что стремительный рост Anthropic не может оправдать предполагаемые нарушения. «Поколения изобретателей создавали революционные продукты, соблюдая законы об авторском праве», — говорится в иске. «Быстрое развитие новой технологии Anthropic не является оправданием ее вопиющих нарушений закона».

Компания требует возмещения убытков в размере до 150 тысяч долларов за каждый случай нарушения, а также судебного предписания, которое обяжет Anthropic раскрыть детали своих обучающих данных, методов и возможностей моделей, включая идентификацию использованных материалов, принадлежащих BMG.

В иске также отмечается, что Anthropic продолжает предполагаемые нарушения, несмотря на растущее количество судебных исков. «Anthropic может прекратить свои нарушения в любой момент», — подчеркивается в документе. «Однако, несмотря на многочисленные иски со стороны авторов и правообладателей, а также письменное требование BMG прекратить противоправные действия, компания отказывается это сделать, тем самым нивелируя собственные заявления о создании более совершенной и “этичной” модели искусственного интеллекта».

суд США музыкальная индустрия

