BMG подала до суду на Anthropic за навчання чат-бота на музиці Джастіна Бібера, Бруно Марса та Rolling Stones

Компанія заявляє, що чат-бот Claude навчали на текстах хітів без дозволу авторів.

Компанія з управління музичними правами BMG подала позов проти Anthropic, звинувативши розробника штучного інтелекту у «грубому порушенні прав» авторів пісень — від володарів премії «Греммі» до молодих виконавців, пише видання Rollingstone.

У позові, поданому до федерального суду в Каліфорнії, BMG стверджує, що Anthropic використовувала тексти пісень таких артистів, як Джастін Бібер, Бруно Марс, Аріана Гранде та гурт The Rolling Stones, для навчання свого чат-бота Claude без відповідного дозволу. Компанія також заявляє, що порушення розпочалися ще з моменту заснування Anthropic, коли вона нібито використовувала автоматизовані інструменти для збору даних із відкритих сайтів і нелегальних онлайн-бібліотек.

«Незаконна діяльність Anthropic не обмежується цими численними прямими порушеннями», — йдеться у позові. «Anthropic також сприяє, заохочує та отримує прибуток від порушення авторських прав своїми ліцензіатами та користувачами моделей Claude». У позові зазначено, що компанія несе також непряму відповідальність за співучасть і опосередковане порушення авторських прав.

У 47-сторінковій скарзі BMG стверджує, що Anthropic явно навчала свої моделі на музиці з каталогу компанії, оскільки Claude здатен надавати користувачам повні або значні частини популярних пісень, зокрема «Uptown Funk» Бруно Марса, «You Can’t Always Get What You Want» гурту The Rolling Stones та «What A Wonderful World» Луї Армстронга.

«BMG ніколи не надавала Anthropic дозволу на використання своїх захищених авторським правом композицій у зв’язку з Claude», — зазначається в позові. Також вказано, що компанія не відповіла на лист із вимогою припинити порушення, надісланий у грудні 2025 року, і не вступила у переговори щодо ліцензування.

BMG наголошує, що швидке зростання Anthropic не може виправдати ймовірні порушення. «Покоління винахідників створювали революційні продукти, дотримуючись законів про авторське право», — йдеться у позові. «Швидкий розвиток нової технології Anthropic не є виправданням її кричущих порушень закону».

Компанія вимагає відшкодування збитків у розмірі до 150 тисяч доларів за кожен випадок порушення, а також судового розпорядження, яке зобов’яже Anthropic розкрити деталі своїх навчальних даних, методів і можливостей моделей, включно з ідентифікацією використаних матеріалів, що належать BMG.

У позові також зазначається, що Anthropic продовжує ймовірні порушення попри зростаючу кількість судових позовів. «Anthropic може припинити свої порушення у будь-який момент», — підкреслюється в документі. «Однак, незважаючи на численні позови від авторів і правовласників, а також письмову вимогу BMG припинити протиправні дії, компанія відмовляється це зробити, тим самим нівелюючи власні заяви про створення кращої та «етичної» моделі штучного інтелекту».

