В США женщину будут судить за попытку убийства Рианны

Подозреваемой грозит пожизненное заключение за более чем десяток тяжких преступлений.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США женщина, обвиняемая в попытке убийства певицы Рианны и совершении более десяти тяжких преступлений, должна предстать перед судом для дачи показаний, пишет AP News.

По данным прокуратуры, на момент инцидента 8 марта Рианна, ее партнер — хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, их трое малолетних детей и другие лица находились в своем доме в районе Беверли-Хиллз, когда 35-летняя Иванна Лисетт Ортис из Орландо открыла огонь по дому.

Ортис обвиняют по 10 эпизодам нападения с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а также по трем эпизодам стрельбы по занятому транспортному средству или жилью.

Во время ее первого появления в суде высшей инстанции Лос-Анджелеса 11 марта адвокат заявил от ее имени о непризнании вины, однако позже отозвал это решение, чтобы отложить процедуру предъявления обвинения.

Согласно открытым данным, Ортис более десяти лет работала лицензированным логопедом. В настоящее время она находится под стражей с залогом в 1,8 миллиона долларов и может получить пожизненное заключение в случае признания виновной по всем пунктам обвинения. В службе государственного защитника отметили лишь, что «будут работать над тем, чтобы клиентка получила все гарантии защиты, предусмотренные Конституцией».

По словам прокуроров, три эпизода стрельбы по жилью касаются дома Рианны, ее трейлера и дома соседей. Десять эпизодов нападения связаны с Рианной и ее семьей, двумя работниками и двумя лицами в соседнем доме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.