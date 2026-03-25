  1. Правовой гламур
  2. / В мире

В США женщину будут судить за попытку убийства Рианны

11:47, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемой грозит пожизненное заключение за более чем десяток тяжких преступлений.
В США женщину будут судить за попытку убийства Рианны
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США женщина, обвиняемая в попытке убийства певицы Рианны и совершении более десяти тяжких преступлений, должна предстать перед судом для дачи показаний, пишет AP News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным прокуратуры, на момент инцидента 8 марта Рианна, ее партнер — хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, их трое малолетних детей и другие лица находились в своем доме в районе Беверли-Хиллз, когда 35-летняя Иванна Лисетт Ортис из Орландо открыла огонь по дому.

Ортис обвиняют по 10 эпизодам нападения с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а также по трем эпизодам стрельбы по занятому транспортному средству или жилью.

Во время ее первого появления в суде высшей инстанции Лос-Анджелеса 11 марта адвокат заявил от ее имени о непризнании вины, однако позже отозвал это решение, чтобы отложить процедуру предъявления обвинения.

Согласно открытым данным, Ортис более десяти лет работала лицензированным логопедом. В настоящее время она находится под стражей с залогом в 1,8 миллиона долларов и может получить пожизненное заключение в случае признания виновной по всем пунктам обвинения. В службе государственного защитника отметили лишь, что «будут работать над тем, чтобы клиентка получила все гарантии защиты, предусмотренные Конституцией».

По словам прокуроров, три эпизода стрельбы по жилью касаются дома Рианны, ее трейлера и дома соседей. Десять эпизодов нападения связаны с Рианной и ее семьей, двумя работниками и двумя лицами в соседнем доме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]