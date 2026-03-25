У США жінку судитимуть за спробу вбивства Ріанни

Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення за понад десяток тяжких злочинів.

Фото: gettyimages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США жінка, обвинувачена у спробі вбивства співачки Ріанни та скоєнні понад десяти тяжких злочинів, має з’явитися до суду для надання свідчень, пише Apnews.

За даними прокуратури, на момент інциденту 8 березня Ріанна, її партнер — хіп-хоп виконавець A$AP Rocky, їхні троє малолітніх дітей та інші особи перебували у своєму будинку в районі Беверлі-Гіллз, коли 35-річна Іванна Лісетт Ортіс з Орландо відкрила вогонь по будинку.

Ортіс обвинувачують за 10 епізодами нападу із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї та за трьома епізодами стрілянини по зайнятому транспортному засобу або житлу.

Під час її першої появи в суді вищої інстанції Лос-Анджелеса 11 березня адвокат заявив від її імені про невизнання вини, однак згодом відкликав це рішення, щоб відкласти процедуру висунення обвинувачення.

Згідно з відкритими даними, Ортіс понад десять років працювала ліцензованим логопедом. Наразі вона перебуває під вартою із заставою у 1,8 мільйона доларів і може отримати довічне ув’язнення у разі визнання винною за всіма пунктами обвинувачення. У службі державного захисника зазначили лише, що «працюватимуть над тим, щоб клієнтка отримала всі гарантії захисту, передбачені Конституцією».

За словами прокурорів, три епізоди стрілянини по житлу стосуються будинку Ріанни, її трейлера та будинку сусідів. Десять епізодів нападу пов’язані з Ріанною та її родиною, двома працівниками і двома особами в сусідньому будинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.