  1. Правовий гламур
  2. / У світі

У США жінку судитимуть за спробу вбивства Ріанни

11:47, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення за понад десяток тяжких злочинів.
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США жінка, обвинувачена у спробі вбивства співачки Ріанни та скоєнні понад десяти тяжких злочинів, має з’явитися до суду для надання свідчень, пише Apnews.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними прокуратури, на момент інциденту 8 березня Ріанна, її партнер — хіп-хоп виконавець A$AP Rocky, їхні троє малолітніх дітей та інші особи перебували у своєму будинку в районі Беверлі-Гіллз, коли 35-річна Іванна Лісетт Ортіс з Орландо відкрила вогонь по будинку.

Ортіс обвинувачують за 10 епізодами нападу із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї та за трьома епізодами стрілянини по зайнятому транспортному засобу або житлу.

Під час її першої появи в суді вищої інстанції Лос-Анджелеса 11 березня адвокат заявив від її імені про невизнання вини, однак згодом відкликав це рішення, щоб відкласти процедуру висунення обвинувачення.

Згідно з відкритими даними, Ортіс понад десять років працювала ліцензованим логопедом. Наразі вона перебуває під вартою із заставою у 1,8 мільйона доларів і може отримати довічне ув’язнення у разі визнання винною за всіма пунктами обвинувачення. У службі державного захисника зазначили лише, що «працюватимуть над тим, щоб клієнтка отримала всі гарантії захисту, передбачені Конституцією».

За словами прокурорів, три епізоди стрілянини по житлу стосуються будинку Ріанни, її трейлера та будинку сусідів. Десять епізодів нападу пов’язані з Ріанною та її родиною, двома працівниками і двома особами в сусідньому будинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]