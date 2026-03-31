Танцовщица из Лас-Вегаса подала в суд на Тейлор Свифт из-за нарушения авторских прав

Истец утверждает, что новый альбом певицы копирует её концепцию и бренд.

Танцовщица из Лас-Вегаса, выступающая с живым шоу под названием «Confessions of a Showgirl», подала иск против известной певицы Тейлор Свифт, обвиняя её в нарушении авторских прав, пишет Dailynews.

Марен Уэйд утверждает, что концептуальный альбом Свифт 2025 года «Life of a Showgirl» посягает на бренд, который она начала развивать ещё в 2014 году как колумнистка Las Vegas Weekly. Впоследствии она превратила этот опыт в сценическое шоу, которое со временем стало гастрольным проектом, сообщает TMZ.

Адвокаты Уэйд заявляют, что альбом Свифт создаёт такое же «общее коммерческое впечатление», как и проект их клиентки. Они также утверждают, что «Life of a Showgirl» ориентирован на ту же аудиторию и конкурирует на тех же рынках.

Истец подчеркивает, что команда Свифт была осведомлена о сходстве между двумя концепциями шоугерл и, несмотря на это, продолжила работу над альбомом, несмотря на зарегистрированную торговую марку Уэйд еще в 2015 году. Она опасается, что из-за популярности 14-кратной обладательницы «Грэмми» зрители могут подумать, что ее выступления копируют идею Свифт.

В иске требуется судебный запрет для Свифт и ее команды получать прибыль от товаров и услуг, связанных с «The Life of a Showgirl», а также возмещение убытков.

После выхода своего 12-го студийного альбома в октябре Свифт не отправилась в тур в его поддержку. «Life of a Showgirl» появился примерно через 10 месяцев после завершения ее масштабного тура «Eras», который охватил пять континентов и включал более 150 выступлений.

В интервью BBC 1 в октябре Свифт назвала этот тур «самым изнурительным физическим испытанием» и отметила, что рада сделать паузу, чтобы отдохнуть и сосредоточиться на личной жизни. По данным The New York Times, тур принес более 2 млрд долларов дохода.

