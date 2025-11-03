Вторую книгу Гражданского кодекса на этой неделе внесут в Верховную Раду на рассмотрение – Стефанчук

Стефанчук провел встречу с медиасообществом и правозащитниками по вопросу обновления Гражданского кодекса Украины

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел вторую встречу с представителями медиасообщества, правозащитниками и юристами, посвященную обсуждению предложений к новой редакции Гражданского кодекса Украины.

Дискуссия была сосредоточена на положениях первой и второй книг Кодекса — в частности, касающихся личных неимущественных прав, цифровой приватности, ответственности онлайн-платформ, права на ответ и опровержение.

Участники встречи согласовали ряд формулировок и определили положения, которые требуют дальнейшей доработки.

«Многие позиции были переосмыслены именно благодаря профессиональной дискуссии. Мы движемся к общим решениям, сохраняя баланс в обществе», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Во время встречи председатель парламента сообщил, что уже завершена подготовка первых драфтов третьей книги — «Вещное право» и четвертой — «Право интеллектуальной собственности».

Как писала «Судебно-юридическая газета», они были опубликованы для общественного обсуждения.

Следующими в работе станут книги, посвященные семейному праву, наследованию, международному частному праву и открытости гражданских прав.

Уже на этой неделе вторую книгу Гражданского кодекса планируют внести в Верховную Раду для рассмотрения в первом чтении. После этого рабочая группа совместно с экспертами продолжит доработку согласованных поправок.

