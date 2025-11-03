Практика судов
Вторую книгу Гражданского кодекса на этой неделе внесут в Верховную Раду на рассмотрение – Стефанчук

10:12, 3 ноября 2025
Стефанчук провел встречу с медиасообществом и правозащитниками по вопросу обновления Гражданского кодекса Украины
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел вторую встречу с представителями медиасообщества, правозащитниками и юристами, посвященную обсуждению предложений к новой редакции Гражданского кодекса Украины.

Дискуссия была сосредоточена на положениях первой и второй книг Кодекса — в частности, касающихся личных неимущественных прав, цифровой приватности, ответственности онлайн-платформ, права на ответ и опровержение.

Участники встречи согласовали ряд формулировок и определили положения, которые требуют дальнейшей доработки.

«Многие позиции были переосмыслены именно благодаря профессиональной дискуссии. Мы движемся к общим решениям, сохраняя баланс в обществе», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Во время встречи председатель парламента сообщил, что уже завершена подготовка первых драфтов третьей книги — «Вещное право» и четвертой — «Право интеллектуальной собственности».

Как писала «Судебно-юридическая газета», они были опубликованы для общественного обсуждения.

Следующими в работе станут книги, посвященные семейному праву, наследованию, международному частному праву и открытости гражданских прав.

Уже на этой неделе вторую книгу Гражданского кодекса планируют внести в Верховную Раду для рассмотрения в первом чтении. После этого рабочая группа совместно с экспертами продолжит доработку согласованных поправок.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

