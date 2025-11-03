Другу книгу Цивільного кодексу цього тижня внесуть до Верховної Ради для розгляду – Стефанчук

Стефанчук провів зустріч із медіаспільнотою та правозахисниками щодо оновлення Цивільного кодексу України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів другу зустріч із представниками медіаспільноти, правозахисниками та юристами, присвячену обговоренню пропозицій до нової редакції Цивільного кодексу України.

Дискусія була зосереджена на положеннях першої та другої книг Кодексу — зокрема, щодо особистих немайнових прав, цифрової приватності, відповідальності онлайн-платформ, права на відповідь і спростування.

Учасники зустрічі узгодили низку формулювань і визначили положення, які потребують подальшого доопрацювання.

«Багато позицій були переосмислені саме завдяки фаховій дискусії. Ми рухаємося до спільних рішень, зберігаючи баланс у суспільстві», — наголосив Руслан Стефанчукю

Під час зустрічі Голова парламенту повідомив, що вже завершено підготовку перших драфтів третьої книги — «Речове право» та четвертої — «Право інтелектуальної власності». Як писала «Судово-юридична газета», їх було оприлюднено для громадського обговорення.

Наступними у роботі стануть книги, присвячені сімейному праву, спадкуванню, міжнародному приватному праву та відкритості цивільних прав.

Уже цього тижня другу книгу Цивільного кодексу планують внести до Верховної Ради для розгляду в першому читанні. Після цього робоча група спільно з експертами продовжить доопрацювання узгоджених поправок.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що відомості про державну реєстрацію юридичних осіб оборонно-промислового комплексу не будуть підлягати оприлюдненню у реєстрах. Відповідну постійну норму – не лише на час воєнного стану – а постійно – пропонується встановити у новій редакції Цивільного кодексу.

Відповідний законопроект 14056 з новою редакцією книги першої Цивільного кодексу у першому читанні 21 жовтня прийняла Верховна Рада. Ініціатором законопроекту є спікер парламенту Руслан Стефанчук разом із колегами.

