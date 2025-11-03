Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Другу книгу Цивільного кодексу цього тижня внесуть до Верховної Ради для розгляду – Стефанчук

10:12, 3 листопада 2025
Стефанчук провів зустріч із медіаспільнотою та правозахисниками щодо оновлення Цивільного кодексу України.
Другу книгу Цивільного кодексу цього тижня внесуть до Верховної Ради для розгляду – Стефанчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів другу зустріч із представниками медіаспільноти, правозахисниками та юристами, присвячену обговоренню пропозицій до нової редакції Цивільного кодексу України.

Дискусія була зосереджена на положеннях першої та другої книг Кодексу — зокрема, щодо особистих немайнових прав, цифрової приватності, відповідальності онлайн-платформ, права на відповідь і спростування.

Учасники зустрічі узгодили низку формулювань і визначили положення, які потребують подальшого доопрацювання.

«Багато позицій були переосмислені саме завдяки фаховій дискусії. Ми рухаємося до спільних рішень, зберігаючи баланс у суспільстві», — наголосив Руслан Стефанчукю

Під час зустрічі Голова парламенту повідомив, що вже завершено підготовку перших драфтів третьої книги — «Речове право» та четвертої — «Право інтелектуальної власності». Як писала «Судово-юридична газета», їх було оприлюднено для громадського обговорення.

Наступними у роботі стануть книги, присвячені сімейному праву, спадкуванню, міжнародному приватному праву та відкритості цивільних прав.

Уже цього тижня другу книгу Цивільного кодексу планують внести до Верховної Ради для розгляду в першому читанні. Після цього робоча група спільно з експертами продовжить доопрацювання узгоджених поправок.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що відомості про державну реєстрацію юридичних осіб оборонно-промислового комплексу не будуть підлягати оприлюдненню у реєстрах. Відповідну постійну норму – не лише на час воєнного стану – а постійно – пропонується встановити у новій редакції Цивільного кодексу.

Відповідний законопроект 14056 з новою редакцією книги першої Цивільного кодексу у першому читанні 21 жовтня прийняла Верховна Рада. Ініціатором законопроекту є спікер парламенту Руслан Стефанчук разом із колегами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України цивільний кодекс Руслан Стефанчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді