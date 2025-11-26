  1. Законодательство
Зеленский подписал закон, который устанавливает четкий порядок перезахоронения Защитников

10:09, 26 ноября 2025
Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизма перезахоронения военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины 4656-IX «О внесении изменений в Закон Украины „О погребении и похоронном деле“ относительно урегулирования вопроса перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» — законопроект №12413.

Закон вносит изменения в статьи 14, 21, 25 Закона Украины «О погребении и похоронном деле» и совершенствует основные процедурные аспекты, связанные с перезахоронением умерших (погибших) лиц, прежде всего погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в случае идентификации (установления) лиц, неопознанные останки которых были ранее захоронены.

Основные положения закона:

  • расходы на погребение умерших участников боевых действий осуществляются за счет средств государственного бюджета;
  • перезахоронение умершего может быть инициировано лицом, которое осуществило погребение, или одним из родственников умершего (мужем (женой), родителями (усыновителями), детьми, сестрой, братом, дедом или бабушкой, внуком (правнуком) — при отсутствии лица, которое осуществило погребение, или при наличии согласия такого лица;
  • в случае идентификации (установления) лица, неопознанные останки которого захоронены в установленных согласно законодательству местах погребения, перезахоронение таких останков умершего осуществляется одним из вышеуказанных родственников умершего;
  • в случае идентификации (установления) лица, неопознанные останки которого захоронены на Национальном военном мемориальном кладбище, перезахоронение таких останков умершего может осуществляться одним из родственников умершего на другом кладбище или на территории Национального военного мемориального кладбища в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • перезахоронение останков умерших (в том числе после идентификации (установления) таких лиц), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, осуществляется за счет источников, предусмотренных законом для погребения таких лиц, однократно.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

